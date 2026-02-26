Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή: «Ο πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργεί σε καθεστώς διαρκούς αναμονής»

Η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή απευθύνεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που αφορά τον προγραμματισμό των πολιτιστικών δράσεων για το 2026.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα του προγράμματος ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ, ενώ δεν έχει προκηρυχθεί το Φεστιβάλ Τεχνών Κύπρια. Για τους ανθρώπους του χώρου, αυτά δεν αποτελούν απλώς διοικητικές εκκρεμότητες, αλλά βασικά εργαλεία προγραμματισμού.

Οι καλλιτεχνικές παραγωγές δεν οργανώνονται σε σύντομο χρόνο. Απαιτούν έγκαιρη προετοιμασία, δεσμεύσεις καλλιτεχνών, συνεργασίες με δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό, διαπραγματεύσεις με χώρους και τεχνικές ομάδες, καθώς και σαφή οικονομικό σχεδιασμό. Όταν οι αποφάσεις καθυστερούν, ολόκληρος ο κύκλος παραγωγής μεταφέρεται σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι ακύρωση δυνατοτήτων.

Η παρατεταμένη απουσία επίσημης ενημέρωσης περιορίζει αντικειμενικά τη δυνατότητα υλοποίησης ποιοτικών και εξωστρεφών δράσεων. Σε διεθνές επίπεδο, οι συνεργασίες απαιτούν συνέπεια και επαγγελματική αξιοπιστία. Όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο, η χώρα δυσκολεύεται να διατηρήσει ή να διευρύνει τη θέση της στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χάρτη.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένες παραγωγές ή οργανισμούς. Αγγίζει συνολικά το πολιτιστικό οικοσύστημα της χώρας: καλλιτέχνες, τεχνικούς, παραγωγούς, μικρές και μεγάλες ομάδες, νέους δημιουργούς που επιχειρούν τα πρώτα τους βήματα. Η αβεβαιότητα αποδυναμώνει τη βιωσιμότητα, περιορίζει την ανάπτυξη και εντείνει την επισφάλεια σε έναν ήδη ευάλωτο τομέα.

Η συγκυρία καθιστά το θέμα ακόμη πιο ουσιαστικό. Σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τον πολιτισμό ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δημοκρατικού διαλόγου, η εσωτερική πολιτιστική πολιτική οφείλει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και προβλεψιμότητα. Η θεσμική συνέχεια δεν είναι γραφειοκρατική λεπτομέρεια. Είναι βασική προϋπόθεση αξιοπιστίας.

Η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση δεν αποτελεί παραχώρηση προς τους πολιτιστικούς φορείς. Συνιστά θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που τον υπηρετούν επαγγελματικά και με σταθερότητα. Ο προγραμματισμός σε ορίζοντα ενός ή και δύο ετών είναι απαραίτητος ώστε να διασφαλιστεί ποιότητα, εξωστρέφεια και ουσιαστική διεθνής παρουσία.

Η Πολιτιστική Κίνηση Επιλογή ζητά άμεση επίσημη ενημέρωση για τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων, καθώς και σαφή διασφάλιση της θεσμικής συνέχειας. Το αίτημα δεν περιορίζεται σε μια διαδικαστική διευθέτηση. Αφορά τη λειτουργικότητα ενός ολόκληρου τομέα.

Ο πολιτισμός δεν μπορεί να λειτουργεί σε καθεστώς διαρκούς αναμονής. Η σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση ποιότητας, αξιοπιστίας και ουσιαστικής παρουσίας, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.