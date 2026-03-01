Παράθυρο logo
Απεβίωσε ο Κύπριος γλύπτης Πάμπος Μίχλης - «Χωρίς τέχνη δεν θα υπάρχει άνθρωπος»
Δημοσιεύθηκε 01.03.2026 11:06
Ένα από τα κορυφαία και μεγάλα, σε φόρμα, έργα του αποτελεί η εκκλησία - αντίσκηνο στο Δασάκι Άχνας.

Απεβίωσε ο Κύπριος γλύπτης Πάμπος Μίχλης. Η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.  

Στην ανάρτηση, αναφέρεται ότι ο γλύπτης νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.




Λίγα λόγια για τον Πάμπο Μίχλη 

 Ο Πάμπος Μίχλης γεννήθηκε στην Άχνα το 1947. Αποφοίτησε από το Β’ Γυμνάσιο Αμμοχώστου και ασχολήθηκε από νωρίς με τη σύνθεση και τη γλυπτική. Τον αυτοδίδακτο ζωγράφο και κεραμοποιό απορρόφησε τελικά η πλαστική τέχνη, στην οποία πειραματίστηκε στις φόρμες και τα υλικά. Στο έργο του διαχέονται στοιχεία της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής τέχνης σε μια προσωπική αναδιατύπωση.

Ένα από τα κορυφαία και μεγάλα, σε φόρμα, έργα του αποτελεί η εκκλησία - αντίσκηνο στο Δασάκι Άχνας.

Σε συνέντευξή του στον «Πολίτη», το 2020, από το εργαστήρι του στην Κορφή Λεμεσού, είχε μοιραστεί πως η τέχνη και η δημιουργία τον βοηθούσε να εξορκίσει τα παιδικά του τραύματα. Μίλησε ακόμη για τα πρώτα του βήματα και τις πρώτες του εκθέσεις, για τις οποίες είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

 «Στη Λεμεσό έκανα αρχικά τέσσερις εκθέσεις και δεν πούλησα ούτε έναν πίνακα. Στην πέμπτη πουλήθηκαν όλοι, γιατί ήταν έργα εμπνευσμένα. Και το έζησα σαν κάτι μαγικό. Δηλαδή, έπαιρνα τα παλιά σχέδια από το στούντιο στο υπνοδωμάτιό μου, τα καρφίτσωνα σε σέλοτεξ, γύρω από το κρεβάτι, και κοιμόμουν μαζί τους. Κάθε μέρα σηκωνόμουν και τα έβλεπα. Κάθε μέρα μού έρχονταν κάποιες ιδέες. Ένα πρωί άνοιξε η «μαγική πόρτα» και μου έδωσε το «μαγικό κλειδί», ήταν η έμπνευσή μου. Έτσι μετά από 3-4 χρόνια τα «είδα» τελειωμένα όλα. Δεν θα χρειαζόταν να τα ξαναφέρω στο υπνοδωμάτιο. Τα πήγα αμέσως στο στούντιο και τα ολοκλήρωσα χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Σημείωσε ότι στο μεταξύ συμβουλευόμουν, σχετικά με το αν θα τα κατάφερνα, μεγάλους καλλιτέχνες, όπως ο Γαΐτης και ο Μυταράς. Στα επόμενα χρόνια, έργα μου εκτέθηκαν σε δεκάδες ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».

Ο Μίχλης δήλωσε επίσης ότι «χωρίς τέχνη δεν θα υπάρχει άνθρωπος. Και άνθρωπος σημαίνει ανορθώνομαι από τα τέσσερα πόδια και στέκω, και κοιτάζω το θείο, το πνεύμα». 

 

