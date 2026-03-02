OPEN CALL: 10 Χρόνια (2016-2026) Φεστιβάλ Τεχνών Φανερωμένη ‘26 /Στιγμές στο Μουσείο‘26 από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 02.03.2026 14:50

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, προγραμματίζει νέα σειρά δράσεων/εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων του Φεστιβάλ Τεχνών ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» (2016-2026) και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε νέους καλλιτέχνες, ομάδες και δημιουργούς να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Η φετινή θεματική γίνεται φόρος τιμής στο παρελθόν και πηγή έμπνευσης για το μέλλον, με προτάσεις που ενώνουν τον πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία, τις συλλογές και τα μουσεία του ιδρύματος σε ένα ζωντανό πολιτιστικό μωσαϊκό.

Γιορτάζουμε την πορεία μας, σχεδιάζουμε το μέλλον του πολιτισμού μέσα από ένα ταξίδι τέχνης, ιστορίας, μουσικής αφιερωμένη στις συλλογές, εκθέσεις και μουσεία που μας εμπνέουν.

Μέσα από μια δεκαετία δράσεων, συνεργασιών και εμπνευσμένων στιγμών, το Φεστιβάλ μας εξελίχθηκε σε φορέα πολιτιστικής ταυτότητας — ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην τέχνη, την παράδοση και τη σύγχρονη έκφραση.

Η φετινή θεματική επιδιώκει να τιμήσει αυτήν τη διαδρομή, εστιάζοντας στα στοιχεία που μας συνδέουν:

την τέχνη ως γέφυρα επικοινωνίας,

την ιστορία ως μνήμη και έμπνευση,

Κυπρολογική διάσταση των συλλογών και τα μουσεία του Ιδρύματος ως θεματοφύλακες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Την σύζευξη της παράδοσής με τη σύγχρονη τεχνολογία.

Υποβολή προτάσεων μέχρι τις 03 Απριλίου 2026.

Φεστιβάλ Τεχνών #Φανερωμένη ’26

Λόγω του πολυδιάστατου χαρακτήρα του Φεστιβάλ οι προτεινόμενες παραστάσεις μπορούν να αφορούν όλα τα είδη τέχνης όπως θέατρο, μουσική, χορό, περφόρμανς κ.ά.

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Φανερωμένη’26 θα παρουσιάζονται στο Αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Σειρά εκδηλώσεων #Στιγμές στο Μουσείο ‘26

Στόχος των εκδηλώσεων αυτών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα δύο Μουσεία του Ιδρύματος, είναι να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει την κουλτούρα της Κύπρου μέσα από μια άλλη οπτική γωνία, αποκτώντας νέες εμπειρίες μέσω της επαφής με εκθέματα των συλλογών των Μουσείων. Μουσικές, θεατρικές ή άλλες παραστάσεις, βραδιές ποίησης, δράσεις για παιδιά και άλλα πολλά θα πραγματοποιούνται στα μουσεία δημιουργώντας τις βάσεις για ένα ιδιαίτερο ταξίδι γνώσης και διάδρασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και του όρους ακολουθήστε τον σύνδεσμο ο οποίος είναι αναρτημένος στα ΜΚΔ του Ιδρύματος (Facebook/Instagram) ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Ιδρύματος.

ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cultural.bankofcyprus.com.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org