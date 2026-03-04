Η ηθοποιός Πόπη Αβραάμ Επίτιμη διδάκτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΠΚ

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 13:53

Ως αναγνώριση της μακρόχρονης καλλιτεχνικής της πορείας και της συμβολής της στον πολιτισμό.

Επίτιμη διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύτηκε την Τρίτη, 3 Μαρτίου η ηθοποιός, Πόπη Αβραάμ, ως αναγνώριση της μακρόχρονης καλλιτεχνικής της πορείας και της συμβολής της στον πολιτισμό. Η αναγόρευση έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή, Τάσο Χριστοφίδης, κατά τη διάρκεια ειδικής δημόσιας συνεδρίας της σχολής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αναπληρωτή Καθηγητή, Μιχάλη Ν. Μιχαήλ.

Στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, ο κ. Μιχαήλ, σημείωσε ότι η τιμώμενη υπήρξε φορέας οικουμενικών αξιών μέσα από την τέχνη του θεάτρου και τη δράση της στην κυπριακή κοινωνία. Παράλληλα ανέδειξε τη συμβολή της Πόπης Αβραάμ στη δικοινοτική συνεργασία και στην προώθηση της ειρήνης και της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα από το θέατρο.

Πρόσθεσε ότι «η σπουδαιότητα αυτής της δράσης έγκειται στο γεγονός ότι το θέατρο, παρά τις δυσκολίες, λειτουργούσε ως ένα παράθυρο ανοικτό στην ειρήνη, στην αλληλοκατανόηση και στην αντίσταση στον κάθε εθνικισμό".

Όπως είπε ο κ. Μιχαήλ, το παράθυρο αυτό, "άνοιξε περισσότερο, το 2004, όταν το Σατιρικό Θέατρο και το Τουρκοκυπριακό Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ανέβασαν από κοινού τη Λυσιστράτη, ένα αντιπολεμικό έργο, στην τουρκική γλώσσα, αναδεικνύοντας το θέατρο, αλλά και τη ζωή που μας ενώνει.

Ανέφερε ότι "έκτοτε, η κ. Αβραάμ, συνεργάστηκε με το τουρκοκυπριακό θέατρο, ως μέλος του Σατιρικού Θεάτρου αλλά και σε ατομικό επίπεδο, προωθώντας την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των κοινοτήτων".

Στην αντιφώνησή της, με τίτλο «Από το θέατρο στην ενσυναίσθηση», η Πόπη Αβραάμ αναφέρθηκε στον ουσιαστικό ρόλο της τέχνης του θεάτρου ως χώρου σκέψης, προβληματισμού και κοινωνικής εγρήγορσης.

Είπε ότι «η σκηνή δεν είναι πασαρέλα, αλλά είναι χώρος ζύμωσης ιδεών, προβληματισμών και δημιουργικής σύγκρουσης, ώστε η παράσταση να γίνει αγωγή της ψυχής και να σπείρει σπόρους σκέψης, γνώσης και αμφισβήτησης».

Αναφέρθηκε παράλληλα στην ευθύνη του πολιτισμού και των πνευματικών ανθρώπων, υπογραμμίζοντας ότι η τέχνη οφείλει να αντιστέκεται στην αδιαφορία και στη μισαλλοδοξία.

Η τιμώμενη διερωτήθηκε "πώς θα ήταν αυτός ο κόσμος αν ο πολιτισμός, η διανόηση και οι πνευματικοί άνθρωποι δεν αμφισβητούσαν αυτά με τα οποία βολευτήκαμε και που μας εγκλωβίζουν σε ένα καβούκι, εντός εισαγωγικών, ασφάλειας, το οποίο τρέφει την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και τον εθνικισμό;".

Καταλήγοντας είπε ότι "ο πραγματικός πολιτισμός συνδέεται με την ενσυναίσθηση, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη, επισημαίνοντας πως ο ρόλος των καλλιτεχνών είναι να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας πιο ανοιχτής, δημοκρατικής και ανθρώπινης".

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάγνωση του ψηφίσματος και την περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Πρύτανη, ως αναγνώριση της μακρόχρονης καλλιτεχνικής της πορείας και της συμβολής της στον πολιτισμό.

Μετά την τελετή αγόρευσης, η Πόπη Αβραάμ, ως νέο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, δέχθηκε συγχαρητήρια από το πολυπληθές κοινό.

"Μέλη της οικογένειάς της, φίλοι, συνεργάτες, ακαδημαϊκοί, άνθρωποι του θεάτρου και της ευρύτερης καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, εξέφρασαν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους για τη μακρόχρονη προσφορά της Πόπης Αβραάμ στον πολιτισμό και στη δικοινοτική προσέγγιση", καταλήγει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(ΚΥΠΕ/ΑΑΓ/ΑΓΚ)