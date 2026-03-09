Υφ. Πολιτισμού: Προκηρύχθηκαν τρία σχέδια - Αφορούν λειτουργικές δαπάνες και δικτύωση

Δημοσιεύθηκε 09.03.2026 11:31

Στην προκήρυξη τριών σχεδίων προχώρησε, σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα σχέδια χρηματοδότησης που καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες θεατρικών οργανισμών και πολιτιστικών φορέων, όπως και το σχέδιο χρηματοδότησης για δαπάνες προβολής, επικοινωνίας και διεθνούς δικτύωσης. Και τα τρία σχέδια αφορούν το 2026 και είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σχέδιο για λειτουργικές δαπάνες θεατρικών οργανισμών 2026

Απευθύνεται σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του θεάτρου. Κύριος σκοπός του είναι να προσφέρει τη δυνατότητα για κάλυψη ουσιαστικού μέρους των ετήσιων λειτουργικών δαπανών οργανισμών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του θεάτρου, και να ενισχύσει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητάς τους.

Όπως και για όλα τα υπόλοιπα Σχέδια και Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσω της Πλατφόρμας http://www.grants4arts.cy/, η οποία έχει ειδικά δημιουργηθεί για σκοπούς ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τις υπεύθυνες Λειτουργούς. Πληροφορίες αναφορικά με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπεύθυνων Λειτουργών υπάρχουν στο Σχέδιο.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία θα στελεχώνουν Λειτουργοί του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Πίνακας με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σχεδίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026, ώρα 14:00.

Σχέδιο για κάλυψη λειτουργικών δαπανών πολιτιστικών φορέων 2026

Το Σχέδιο απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού. Μέσω της εφαρμογής του Σχεδίου επιδιώκεται η ενίσχυση της βιωσιμότητας φορέων που αναδεικνύουν, προωθούν και προβάλλουν τη σύγχρονη κυπριακή πολιτιστική δημιουργία.

Όπως και για όλα τα υπόλοιπα Σχέδια και Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας http://www.grants4arts.cy/, η οποία έχει ειδικά δημιουργηθεί για σκοπούς ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τον/την εκάστοτε υπεύθυνο/η Λειτουργό, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Πληροφορίες αναφορικά με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπεύθυνων Λειτουργών υπάρχουν στο Σχέδιο.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν, θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία θα στελεχώνουν Λειτουργοί του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Πίνακας με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του Σχεδίου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00.

Σχέδιο για δαπάνες προβολής, επικοινωνίας και διεθνούς δικτύωσης 2026

Το Σχέδιο απευθύνεται σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού. Μέσω της εφαρμογής του επιδιώκεται η ενίσχυση των φορέων σε σχέση με θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων εργαλείων επικοινωνίας, προώθησης και προβολής του έργου και των δραστηριοτήτων τους, καθώς επίσης και η στήριξη των προσπαθειών τους για διεθνή δικτύωση και εξωστρέφεια.

Όπως και για όλα τα υπόλοιπα Σχέδια και Προγράμματα που προκηρύσσονται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμαςhttp://www.grants4arts.cy/ , η οποία έχει ειδικά δημιουργηθεί για σκοπούς υποβολής αιτήσεων.

Για τυχόν ερωτήσεις και απορίες σε σχέση με τις πρόνοιες του Σχεδίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται γραπτώς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς τον/την εκάστοτε υπεύθυνο/η Λειτουργό του Τμήματος, ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησής τους. Πληροφορίες αναφορικά με τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπεύθυνων Λειτουργών υπάρχουν στο Σχέδιο.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού ο Πίνακας με τα αποτελέσματα εφαρμογής του Σχεδίου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00.