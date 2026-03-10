Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Μουσική
Εικαστικά
Κινηματογράφος
Λογοτεχνία
Χορός
Θέατρο
Προκηρύχθηκε το «ΚΥΠΡΙΑ» για το 2026 - Τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει συναντήσεις με φορείς η Υφ. Πολιτισμού
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 16:28
Προκηρύχθηκε το «ΚΥΠΡΙΑ» για το 2026 - Τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει συναντήσεις με φορείς η Υφ. Πολιτισμού

Στις επόμενες βδομάδες, η Υφυπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζεται, θα διεξάγει επαφές και συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση του συνολικά αναθεωρημένου τελικού προγράμματος για το 2027.

Προκηρύχθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, το χορηγικό πρόγραμμα για τα φεστιβάλ τεχνών, «ΚΥΠΡΙΑ» 2026. 

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ότι πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που προκηρύσεται, «ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κρατικής πολιτικής όσον αφορά στη φεστιβαλική σκηνή της χώρας μας, παρέχοντας στήριξη σε φορείς για τη διοργάνωση φεστιβάλ τεχνών σε όλη την Κύπρο».  

Στις επόμενες βδομάδες, η Υφυπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζεται, θα διεξάγει επαφές και συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση του συνολικά αναθεωρημένου τελικού προγράμματος για το 2027.

Πληροφορίες

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ» 2026 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού (βλ. σύνδεσμο https://shorturl.at/HbkV3 ). Οι αιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων  του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.grants4arts.cy/ η οποία θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026. 

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση: cypria@culture.gov.cy  ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22809839 / 22809842 καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ» λήγει τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026 στις 14:00.

Tags

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΥΠΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα