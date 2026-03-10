Προκηρύχθηκε το «ΚΥΠΡΙΑ» για το 2026 - Τις επόμενες εβδομάδες αρχίζει συναντήσεις με φορείς η Υφ. Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 10.03.2026 16:28

Στις επόμενες βδομάδες, η Υφυπουργός Πολιτισμού, υπογραμμίζεται, θα διεξάγει επαφές και συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη διαμόρφωση του συνολικά αναθεωρημένου τελικού προγράμματος για το 2027.

Προκηρύχθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, το χορηγικό πρόγραμμα για τα φεστιβάλ τεχνών, «ΚΥΠΡΙΑ» 2026.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ότι πρόκειται για την τέταρτη χρονιά που προκηρύσεται, «ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό της κρατικής πολιτικής όσον αφορά στη φεστιβαλική σκηνή της χώρας μας, παρέχοντας στήριξη σε φορείς για τη διοργάνωση φεστιβάλ τεχνών σε όλη την Κύπρο».

Πληροφορίες

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Προγράμματος Φεστιβάλ Τεχνών «ΚΥΠΡΙΑ» 2026 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού (βλ. σύνδεσμο https://shorturl.at/HbkV3 ). Οι αιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.grants4arts.cy/ η οποία θα ανοίξει την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση: cypria@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22809839 / 22809842 καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το Πρόγραμμα «ΚΥΠΡΙΑ» λήγει τη Δευτέρα, 6 Απριλίου 2026 στις 14:00.