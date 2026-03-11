Σε τροχιά σύγκρουσης Κομισιόν και Μπιενάλε Βενετίας για το ρωσικό περίπτερο - Στο τραπέζι η διακοπή επιχορηγήσεων

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 07:21

«Kαταδικάζεται απερίφραστα η απόφαση της Fondazione La Biennale di Venezia να επιτρέψει στη Ρωσία να ανοίξει εκ νέου το εθνικό της περίπτερο στην 61η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε της Βενετίας το 2026», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προειδοποιώντας ότι εάν τελικά εφαρμοστεί ενδεχομένως να ανασταλεί ή και να τερματιστεί η τρέχουσα επιχορήγηση της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε.

Όπως σημειώνεται, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι σαφής.

«Ο πολιτισμός προωθεί και διαφυλάσσει τις δημοκρατικές αξίες, ενισχύει τον ανοικτό διάλογο, την πολυμορφία και την ελευθερία της έκφρασης και δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα προπαγάνδας», υπογραμμίζεται.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ και να αποφεύγουν την παροχή πλατφόρμας σε άτομα που έχουν υποστηρίξει ενεργά ή δικαιολογήσει την επίθεση του Κρεμλίνου κατά της Ουκρανίας.

Όπως τονίζεται, η απόφαση της Fondazione La Biennale di Venezia «δεν συνάδει με τη συλλογική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάναυση επίθεση της Ρωσίας».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, εάν η Μπιενάλε προχωρήσει με την απόφαση να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής ή ακόμη και του τερματισμού της τρέχουσας επιχορήγησης της ΕΕ προς το Ίδρυμα της Μπιενάλε.