Κασσιανίδου: Oι ευχαριστίες στην Ελλάδα, το πολιτιστικό πρόγραμμα και η μνήμη μέσα από το «Sector 2: Λευκωσία»

Δημοσιεύθηκε 11.03.2026 13:19

Η έκθεση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 και, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση «πιο ισχυρή, ανθεκτική, κοινωνικά αλληλέγγυα και στρατηγικά αυτόνομη»

Στα εγκαίνια της έκθεσης «Sector 2: Λευκωσία», που φιλοξενείται στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, παρευρέθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, τονίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό της παρουσίασης της ιστορίας της Πράσινης Γραμμής εκτός Κύπρου και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σε χαιρετισμό της, η Υφυπουργός ανέφερε ότι η έκθεση αναδεικνύει «με σύγχρονο και βιωματικό τρόπο την ιστορία της Πράσινης Γραμμής που από το 1963 σημάδεψε και άλλαξε δραματικά τη φυσιογνωμία της Λευκωσίας και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της τελευταίας μοιρασμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Η έκθεση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2026 και, σύμφωνα με την ίδια, αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για μια Ευρωπαϊκή Ένωση «πιο ισχυρή, ανθεκτική, κοινωνικά αλληλέγγυα και στρατηγικά αυτόνομη». Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα επενδύει στον πολιτισμό και τη μνήμη ως συνεκτικό ιστό των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

«Η θεματική της έκθεσης, ο τίτλος της οποίας παραπέμπει στους τομείς ελέγχου που καθόρισε η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκωσία, υπερβαίνει τα στενά όρια της Κύπρου. Αγγίζει τον ευρωπαϊκό προβληματισμό γύρω από τη μνήμη, τη διαχείριση του τραύματος και την ανάγκη οικοδόμησης γεφυρών σε εποχές πόλωσης όπως η σημερινή».

Ιδιαίτερη σημασία, όπως υπογράμμισε η κ. Κασσιανίδου, έχει και η φιλοξενία της έκθεσης στον χώρο του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου της Βουλής των Ελλήνων, όπου οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια κρίσιμη περίοδο της ιστορίας της κυπριακής πρωτεύουσας που συνεχίζει να επηρεάζει μέχρι σήμερα το αστικό τοπίο της Λευκωσίας.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού συνεχάρη τους συντελεστές της έκθεσης για την επιστημονική αρτιότητα και την καλλιτεχνική προσέγγιση, ευχαριστώντας ιδιαίτερα την ομάδα του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και τη διευθύντριά του Τζένη Λυμπεροπούλου για την υλοποίηση της έκθεσης. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης και τον Δήμο Λευκωσίας για τη στήριξή τους, καθώς και προς τη Βουλή των Ελλήνων για την αιγίδα και την παραχώρηση του χώρου.

Παράλληλα, εξέφρασε εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας ευχαριστίες προς την ελληνική κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαρκή στήριξη προς την Κύπρο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κλείνοντας, η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι η Κύπρος παραμένει «μια ασφαλής, σταθερή και πλήρως λειτουργική ευρωπαϊκή χώρα», προσηλωμένη στη διπλωματία, τη συνεργασία και το διεθνές δίκαιο, σημειώνοντας ότι η οικονομία, οι θεσμοί και η κοινωνία της συνεχίζουν να λειτουργούν απρόσκοπτα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της χώρας ως γέφυρας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.