Ο ιδρυτής του φεστιβάλ κινηματογράφου «Queer Wave» κατέρχεται υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές

Δημοσιεύθηκε 12.03.2026 13:18

«Αποφάσισα να διεκδικήσω μια θέση στη Βουλή με το Volt στη Λεμεσό. Ζούμε σε εποχές όπου η διαφθορά τζαι η επισφάλεια εγίναν καθημερινότητα, τζαι νιώθω την ανάγκη να υπερασπιστώ τζι εγώ, όπως μπορώ, την ανθρωπιά μας τζαι τη δικαιοσύνη σε τούτον τον τόπο».

Την κάθοδό του στον στίβο των βουλευτικών εκλογών ανακοίνωσε ο ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ «Queer Wave», Ντιέγκο Αρμάντο Απαρίσιο, ο οποίος θα διεκδικήσει μια θέση στα έδρανα του κοινοβουλίου με το ψηφοδέλτιο του Volt στη Λεμεσό.

Σε μια προσωπική και φορτισμένη δήλωση, ο Απαρίσιο εξήγησε πως η απόφασή του πηγάζει από την ανάγκη να πάψει να είναι «θεατής» απέναντι στη διαφθορά και την επισφάλεια, επισημαίνοντας πως η πολιτική του συνείδηση σμιλεύτηκε μέσα από τα βιώματά του ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, τη μικτή του καταγωγή από την Κύπρο και το Ελ Σαλβαδόρ, αλλά και τη δράση του στον πολιτισμό και τον ακτιβισμό.

Διαβάστε τη δήλωσή του:

Πολλές φορές απαξίωσα τους θεσμούς. Αποδέχτηκα ότι τούτα τα αξιώματα εν εν για άτομα “σαν εμένα” - επειδή οι ταυτότητες που συνθέτω εν ταιρκάζουν με το κυρίαρχο αφήγημα του τι εν η Κύπρος. Εδόθηκε μου φέτος για πρώτη φορά η επιλογή να έχω παρουσία σε ένα τέθκοιον χώρο, τζαι αποφάσισα ότι η απάντηση μου εν εμπορούσε παρά να ήταν θετική. Στη ζωή μου επέλεγα πάντα, δεδομένης της ευκαιρίας, να διεκδικώ το χώρο που εμπορούσα: για μένα - τζαι για ούλλ@ τζείν@ “σαν εμένα”. Μέσα που τον κινηματογράφο, μέσα που διάλογο, μέσα που τέχνη ή επιστήμη. Μέσα που φροντίδα.

Η φροντίδα όμως εν μια πολιτική πράξη που ποττέ εν σταματά στα άτομα “σαν εμένα”. Αναγνωρίζει πως ούλλα εν αλληλένδετα. Αφουγκράζεται πάντα τζαι την ανάγκη του δίπλα: είτε εν ο εργάτης που ασφυκτιά πλέον να ζει στη Λεμεσό · είτε εν ο πρόσφυγας που αναγκάστηκε να φύει που τη χώρα του · είτε εν ο Κυπραίος που έτυχε να μιλά Τούρτζικα τζαι όι Ελληνικά.

Η πολιτική μου συνείδηση εδιαμορφώθηκε μέσα που τα βιώματα μου ως ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο, τη μικτή μου καταγωγή που Κύπρο τζαι Ελ Σαλβαδόρ, τις σπουδές μου στη φυσική, την αγάπη μου για τον πολιτισμό, τη ζωή που έζησα σε Λεμεσό, Λευκωσία τζαι Λονδίνο, τζαι τα ερεθίσματα που μου εδώκαν ο ακτιβισμός τζαι οι πολιτικοί χώροι έξω που το κοινοβούλιο.

Τους νόμους σε μια κοινωνία, γραπτούς τζαι άγραφους, εμείς τους διαμορφώνουμε.

Μπορούμε να τους διαμορφώσουμε καλύτερα: για πόλεις πράσινες, προσβάσιμες τζαι προσιτές · για έναν τόπο επανενωμένο τζαι αλληλέγγυο που εν θα φλερτάρει με γενοκτόνους τζαι ιμπεριαλιστές · θεσμούς που λειτουργούν για εμάς τζαι που μας νοιάζονται · με αγάπη για τη φύση, αγάπη για τον άνθρωπο - τζαι όι για το κεφάλαιο. Για να μπορεί ο καθένας μας, με τα απαραίτητα εφόδια, να αναζητά πληρότητα τζαι ευδαιμονία στη ζωή του.

Διεκδικώ σήμερα φωνή για το κάθε άτομο που αναγνωρίζει πως ούλλοι οι άνθρωποι γεννιούμαστεν ελεύθεροι τζαι ίσοι στην αξιοπρέπεια τζαι τα δικαιώματα, τζαι πως έτσι μας αξίζει να ζήσουμε. Ότι οι ελευθερίες μας συλλογικά απολαμβάνονται τζαι συλλογικά διεκδικούνται. Σε τούτον τον τόπο τζαι στον κάθε τόπο.

Γιατί εχτές τούτοι οι χώροι μπορεί να μεν ήταν για άτομα “σαν εμένα” - αλλά αύριο μπορεί να ένι».

