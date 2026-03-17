Ανοιχτή Πρόσκληση για Κυπρίους Δημιουργούς από το Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 17.03.2026 11:41

Το Σπίτι της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για παρουσίαση εκδηλώσεων στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, για το Β΄ εξάμηνο 2026 (Ιούλιος - Δεκέμβριος). Η ανακοίνωση αφορά αιτούντες από την Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το Πρόγραμμα και το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Β΄ εξαμήνου 2026 στον πιο κάτω σύνδεσμο του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού:

https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/programma-paroysiasis-ekdilosis-kyprion-dimioyrgon-sto-spiti-tis-kyproy-2026/ ή στην ιστοσελίδα του Σπιτιού της Κύπρου www.spititiskyprou.gr

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Β΄ εξάμηνο είναι η 29η Μαΐου 2026, μέχρι τις 13:00.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Σπίτι της Κύπρου ηλεκτρονικά στο spiticy@culture.gov.cy