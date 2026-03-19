Σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 14:32
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες συντήρησης στο μοναστήρι του Απόστολου Ανδρέα, τις οποίες και επιθεώρησαν εκπρόσωποι του United Nations Development Programme και μέλη του Συμβουλευτικού Σώματος της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση κατά την επιτόπια επίσκεψη, πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι οι εργασίες προχωρούν ομαλά, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.

Το έργο υλοποιείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο δράσεων της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τοπικούς δωρητές.

