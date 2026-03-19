Μητρώο Οικοτεχνίας: Δέχεται αιτήσεις για εγγραφή η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας - Όλες οι πληροφορίες

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 15:30

Αιτήσεις από οικοτεχνικές εγκαταστάσεις που παράγουν μικρές ποσότητες χειροτεχνικών προϊόντων σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (300– 1.950 μ. υψόμετρο) για εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνίας δέχεται η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, στο πλαίσιο του Νόμου Ν.129(Ι)/2023.

Τι προνοεί ο νόμος

Σκοπός του Νόμου είναι η δημιουργία Μητρώου Οικοτεχνίας, οκαθορισμός της διαδικασίας εγγραφής οικοτεχνικών εγκαταστάσεων στο εν λόγω μητρώο και των προϋποθέσεωνάσκησης οικοτεχνικής δραστηριότητας.

Ως «οικοτεχνική εγκατάσταση» νοείται ιδιωτική κατοικία ή μικρή μονάδα εκτός αστικών περιοχών, όπου παράγονται και διατίθενται τα προϊόντα απευθείας στον καταναλωτή (σε υποστατικό ή λαϊκή αγορά). Τα προϊόντα πρέπει ναεμπίπτουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος Γ του Νόμου και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Αρμόδια Αρχή, δηλαδή η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας.

Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παραγωγής μικρών ποσοτήτων προϊόντων οικοτεχνίας που παράγονται σε οικοτεχνικές εγκαταστάσεις και διατίθενται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, είτε σε ιδιωτικό υποστατικό είτε σε λαϊκή αγορά ή όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε οικείες νομοθεσίες.

Περιοχές και ορισμοί

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.129(Ι)/2023:

Ορεινές περιοχές ορίζονται ως: οι περιοχές σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 1.950 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ημιορεινές περιοχές ορίζονται ως: οι περιοχές σε υψόμετρο μεταξύ 300 και 600 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οικοτεχνική δραστηριότητα ορίζεται ως: η παραγωγή και διάθεση μικρών ποσοτήτων χειροτεχνικών οικοτεχνικώνπροϊόντων.

Οικοτεχνική εγκατάσταση ορίζεται ως: η ιδιωτική κατοικία, μικρή οικοτεχνική μονάδα ή άλλη πιστοποιημένη εγκατάσταση εκτός αστικών περιοχών της Δημοκρατίας.

Χειροτεχνικά οικοτεχνικά προϊόντα ορίζονται ως: τα προϊόντα ως καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του Νόμου και αφορούν τεχνικές όπως η υφαντική, ξυλοτεχνία, κεραμική, μεταλλοτεχνία, καλαθοπλεκτική και άλλα παραδοσιακάείδη.

Για την αίτηση

Η Υπηρεσία εκδίδει Βεβαίωση Χειροτεχνικής/Οικοτεχνικής Εγκατάστασης, με την οποία οι οικοτεχνικές εγκαταστάσεις μπορούν να υποβάλουν στη συνέχεια, αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνίας που διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Η αίτηση υποβάλλεται με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Cyprus.handicraft@culture.gov.cy και με θέμα ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ

Με αποστολή ή παράδοση διά χειρός στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας [Λεωφόρος Αθαλάσσας 186, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία].

Με τη βεβαίωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται στη συνέχεια να αιτηθούν εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνίας, του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Μετά την εγγραφή, ο Υπεύθυνος της Χειροτεχνικής/Οικοτεχνικής Εγκατάστασης δεσμεύεται να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή. Η Υπηρεσίαδιατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της Χειροτεχνικής/Οικοτεχνικής Εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες και η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του CYS:https://www.cys.org.cy/ypiresies-enimerosi/mitroo-oikotechnias/

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον αριθμό τηλεφώνου 22-653740.