Παράδοση το 2027, εγκαίνια το 2029: Τι λέχθηκε μετά τη σημερινή επιθεώρηση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 19.03.2026 16:02

Το δεύτερο εξάμηνο του 2029 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου, σύμφωνα με ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε την Πέμπτη στο εργοτάξιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού, Βασιλικής Κασσιανίδου.

Η επίσκεψη της Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με στόχο την ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στο υπό ανέγερση Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Πολιτισμού και εκπρόσωποι του Υφυπουργείου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και εκπρόσωποι των εργοληπτικών εταιρειών Cyfield Construction Ltd και Iacovou Brothers (Constructions) Ltd.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο εργοτάξιο από εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων και της εργοληπτικής εταιρείας, παρουσιάστηκαν οι χώροι του Μουσείου, καθώς και η πρόοδος των εργασιών.

Όπως ανέφερε η συντονίστρια του έργου, Εύα Ιορδάνου, «πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και αυξημένου βαθμού δυσκολίας, το οποίο απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων υλικών από το εξωτερικό».

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο εκπρόσωπος της εργοληπτικής εταιρείας Cyfield Construction Ltd, Κυριάκος Χρυσοχόος, ανέφερε ότι το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρίτο τετράμηνο του 2027, σημειώνοντας ότι «δεν είμαστε μακριά από τους λογικούς χρόνους». Όπως πρόσθεσε, στο εργοτάξιο απασχολείται καθημερινά σημαντικός αριθμός προσωπικού, με πλήρως εξοπλισμένα συνεργεία και έμπειρους μηχανικούς. «Πρόκειται για ένα ιστορικό έργο για το οποίο είμαστε περήφανοι», δήλωσε.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διευκρίνισαν ότι, μετά την παράδοση του έργου, θα απαιτηθεί περίοδος περίπου 18 μηνών για τη μεταφορά και τοποθέτηση των εκθεμάτων από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, γεγονός που μεταθέτει την ουσιαστική λειτουργία του Μουσείου στο 2029.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, τόνισε τον μοναδικό χαρακτήρα του έργου, σημειώνοντας ότι «είναι ένα έργο, το οποίο θα αφορά όλο τον κόσμο, διότι εκτός από το Μουσείο, τεχνείται και ολόκληρη η περιοχή, άρα θα δοθεί στους δημότες της Λευκωσίας και ένα πάρα πολύ ωραίο πάρκο, ένας δημόσιος κήπος».

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός, στο νέο Μουσείο όλα τα αρχαιολογικά μας ευρήματα θα έχουν την προβολή που τους αρμόζει. «Και όπως όλοι μιλούν για το Μουσείο της Ακρόπολης και θέλουν να πάνε στην Αθήνα να δουν το Μουσείο της Ακρόπολης ή στην Αίγυπτο για να δουν το GEM, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου που θα ολοκληρωθεί, θα έχει μια ανάλογη επίδραση και ενδιαφέρον από όλους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, αναφερόμενη στο παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, η κ. Κασσιανίδου σημείωσε ότι έχει κηρυχθεί ως μνημείο και θα διατηρηθεί, ώστε να αξιοποιηθεί για άλλες εκθέσεις ή περιόδους που δεν θα καλύπτονται από το νέο Μουσείο. Διευκρίνισε επίσης ότι το νέο Μουσείο θα φιλοξενεί εκθέματα από την απώτερη προϊστορία έως τη ρωμαϊκή περίοδο.

Σε δηλώσεις προέβη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας, ο οποίος χαρακτήρισε το νέο Μουσείο ως «έργο αναφοράς για τον τόπο μας». Όπως ανέφερε, «από την ενημέρωση που είχαμε από τα Δημόσια Έργα, την Υφυπουργό και τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Μεταφορών, όλα βαίνουν καλώς, παρά τις καθυστερήσεις που θεωρούνται δικαιολογημένες».

«Θα είμαστε όλοι περήφανοι για το νέο Μουσείο που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, παρά το ότι, θα έλεγα, καθυστερήσαμε να φροντίσουμε να έχουμε ένα σωστό Μουσείο για τον τόπο μας», πρόσθεσε ο κ. Κουλίας.

Από πλευράς του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του σε σχέση με τις καθυστερήσεις, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του Μουσείου το 2029 συνιστά μεγάλο χρονικό διάστημα για ένα έργο τέτοιας σημασίας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης, «είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για ένα τεραστίας σημασίας έργο για τον τόπο μας που συνδέεται βεβαίως με τον τουρισμό μας, συνδέεται με τον πολιτισμό μας, συνδέεται με πάρα πολλά σημαντικά ζητήματα για την κυπριακή κοινωνία». «Ειδικά αυτό το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί στην ώρα του και όχι με περίπου ενάμιση χρόνο καθυστέρηση. Εκείνοι που έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικοί την ώρα που έπρεπε, δεν ήταν, δυστυχώς», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες για το νέο Μουσείο άρχισαν στις 9 Ιανουαρίου 2023, με αρχικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων, το Μουσείο, συνολικού εμβαδού περίπου 30.000 τ.μ. (συμπεριλαμβανομένων των υπογείων), ανεγείρεται σε οικόπεδο 40.000 τ.μ. Θα περιλαμβάνει μόνιμους εκθεσιακούς χώρους 5.500 τ.μ., με περίπου 6.500 αρχαιότητες, χώρους περιοδικών εκθέσεων 1.000 τ.μ., χώρους εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., αποθήκες αρχαιοτήτων 5.000 τ.μ., υπόγειους χώρους στάθμευσης, καθώς και εστιατόριο, καφετέρια, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο, γραφεία και πωλητήριο. Παράλληλα, προβλέπεται εκτεταμένη τοπιοτέχνηση των εξωτερικών χώρων, με τη δημιουργία δημόσιας πλατείας και σιντριβανιού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Το έργο θα αποτελείται από τρία κτήρια που θα συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύνολο.

Πηγή: ΚΥΠΕ