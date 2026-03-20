Αυτά είναι τα ονόματα των αξιολογητών του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» - Ο αριθμός των αιτήσεων ανά πεδίο

Ανακοινώθηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης για τα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», ενώ το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε σημερινή του ανακοίνωση, αναφέρει ότι οι αξιολογητές έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες τη διαδικασία αξιολόγησης των συνολικά 506 αιτήσεων και αναμένεται να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός Απριλίου.
Όπως σημειώνεται, η σύσταση των Επιτροπών ανά θεματικό τομέα είναι η πιο κάτω:
Εικαστικά: Αθηνά Ιωάννου (Διοικητική Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης -ΕΜΣΤ), Αντώνης Βολανάκης (εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών) Πέτρος Δυμιώτης (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Κινηματογράφος: Κώστας Δημητρίου (ηθοποιός, σκηνοθέτης), Νίνος Φένεκ Μικελίδης (Κριτικός και ιστορικός κινηματογράφου), Μάριος Ψαράς (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος (μουσικοσυνθέτης, επιμελητής, ιδρυτής Subset Festival – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), Χαρά Αναστασίου (Επιθεωρήτρια Μουσικής Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), Μαρίνος Χριστοδούλου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Χορός: Κωνσταντίνος Ρήγος (χορογράφος), Όλγα Μάρκαρη (χορογράφος), Κατρίν Μοσχοβάκη (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Θέατρο: Δηώ Καγγελάρη (Διευθύντρια Σπουδών Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου), Κρίστυ Παπαδοπούλου (ηθοποιός), Γεωργία Χόπλαρου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Λογοτεχνία: Μαίρη Ρούσσου (Καθηγήτρια – ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου), Μαρία Παπαπολυβίου (Φιλόλογος), Ιωάννα Ηλιάδη (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Παραδοσιακός Πολιτισμός: Γιάννης Κουτής (Μουσικός, ερευνητής), Σταματία Λαουμτζή (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου), Νικολέττα Μαραθεύτου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).
Στις 506 ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων - Αναλυτικά για κάθε τομέα
- Στον τομέα της λογοτεχνίας καταχωρήθηκαν συνολικά 61 αιτήσεις: 28 από φορείς, 28 από φυσικά πρόσωπα και 5 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα εικαστικών καταχωρήθηκαν συνολικά 114 αιτήσεις: 72 από φορείς, 28 από φυσικά πρόσωπα και 14 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα της μουσικής καταχωρήθηκαν συνολικά 175 αιτήσεις: 83 από φορείς, 45 από φυσικά πρόσωπα και 21 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα του χορού καταχωρήθηκαν συνολικά 58 αιτήσεις: 30 από φορείς, 19 από φυσικά πρόσωπα και 9 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα του θεάτρου καταχωρήθηκαν συνολικά 63 αιτήσεις: 28 από φορείς, 13 από φυσικά πρόσωπα και 22 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα του παραδοσιακού πολιτισμού καταχωρήθηκαν συνολικά 42 αιτήσεις: 22 από φορείς, 9 από φυσικά πρόσωπα και 11 από ομάδες φυσικών προσώπων.
- Στον τομέα του κινηματογράφου καταχωρήθηκαν συνολικά 18 αιτήσεις: 18 από φορείς, 1 από φυσικά πρόσωπα και καμία από ομάδες φυσικών προσώπων.