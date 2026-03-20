Αυτά είναι τα ονόματα των αξιολογητών του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ» - Ο αριθμός των αιτήσεων ανά πεδίο

Δημοσιεύθηκε 20.03.2026 16:27

Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων αγγίζει τις 506, ενώ το Υφυπουργείο σημειώνει ότι εντός Απριλίου θα ολοκληρωθεί το έργο των αξιολογητών και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

Ανακοινώθηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης για τα Σχέδια του Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», ενώ το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού σε σημερινή του ανακοίνωση, αναφέρει ότι οι αξιολογητές έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο εβδομάδες τη διαδικασία αξιολόγησης των συνολικά 506 αιτήσεων και αναμένεται να ολοκληρώσουν το έργο τους εντός Απριλίου.

Όπως σημειώνεται, η σύσταση των Επιτροπών ανά θεματικό τομέα είναι η πιο κάτω:

Εικαστικά: Αθηνά Ιωάννου (Διοικητική Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης -ΕΜΣΤ), Αντώνης Βολανάκης (εικαστικός, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Πατρών) Πέτρος Δυμιώτης (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Κινηματογράφος: Κώστας Δημητρίου (ηθοποιός, σκηνοθέτης), Νίνος Φένεκ Μικελίδης (Κριτικός και ιστορικός κινηματογράφου), Μάριος Ψαράς (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος (μουσικοσυνθέτης, επιμελητής, ιδρυτής Subset Festival – Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου), Χαρά Αναστασίου (Επιθεωρήτρια Μουσικής Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), Μαρίνος Χριστοδούλου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Χορός: Κωνσταντίνος Ρήγος (χορογράφος), Όλγα Μάρκαρη (χορογράφος), Κατρίν Μοσχοβάκη (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Θέατρο: Δηώ Καγγελάρη (Διευθύντρια Σπουδών Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου), Κρίστυ Παπαδοπούλου (ηθοποιός), Γεωργία Χόπλαρου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Λογοτεχνία: Μαίρη Ρούσσου (Καθηγήτρια – ΕΕΠ Πανεπιστημίου Κύπρου), Μαρία Παπαπολυβίου (Φιλόλογος), Ιωάννα Ηλιάδη (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Παραδοσιακός Πολιτισμός: Γιάννης Κουτής (Μουσικός, ερευνητής), Σταματία Λαουμτζή (Καλλιτεχνική Διευθύντρια Πολιτιστικού Κέντρου «Μιχάλης Πιερής» του Πανεπιστημίου Κύπρου), Νικολέττα Μαραθεύτου (εκπρόσωπος Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού).

Στις 506 ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων - Αναλυτικά για κάθε τομέα