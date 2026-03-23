Εν εξελίξει «παραστάσεις» στην πολιτιστική σκηνή: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ, ΣΠΕΛ και ρυθμίσεις για χορηγικά προγράμματα

Δημοσιεύθηκε 23.03.2026 06:48

Σχεδιασμοί για τη ΣΠΕΛ και εξελίξεις στα χορηγικά προγράμματα θα κάνουν εμφανή την παρουσία τους το επόμενο διάστημα δημιουργώντας μια ελπίδα ότι θα λάβει χώρα μία «παράσταση» που θα αλλάξει ή και θα εξελίξει το πολιτιστικό σκηνικό. Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής, Γιώργος Παπαγεωργίου δίνει, για πρώτη φορά, απαντήσεις για την αργοπορία της δημοσιοποίησης της λίστας με τα ονόματα των αξιολογητών των αιτήσεων για το «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», αλλά και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η σύνθεση των επιτροπών.

Σχέδια για επιμελητή στη ΣΠΕΛ

Η διοίκηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού ετοιμάζεται να στελεχώσει το κτήριο της ΣΠΕΛ, που μετονομάστηκε περί τα τέλη του Ιανουαρίου σε «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης - Κτήριο ΣΠΕΛ». Σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν αφορά παροχή υπηρεσιών επιτήρησης, αλλά μία θέση μόνιμου προσωπικού ειδικά για το μουσείο ή προς το παρόν για τη ΣΠΕΛ. Το νέο στέλεχος αναμένεται να αναλάβει την επιμέλεια της επόμενης έκθεσης που θα υποδεχθεί το κτήριο επί της οδού Αμμοχώστου, μετά φυσικά το πέρας της έκθεσης «Αγροποιητική: χώματα/σώματα» που παρουσιάζεται αυτό το διάστημα στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, πληροφορίες μας αναφέρουν, ακόμη, ότι η θέση αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα, ενώ στα σχέδια φαίνεται να είναι η δημιουργία μίας μόνιμης έκθεσης, με έργα που θα βγουν από τις αποθήκες της Κρατικής Συλλογής. Βέβαια, διευκρινίζουμε ότι χωρίς το νομικό καθεστώς, δεν θα έχουμε αυτό που ονομάζεται «μουσείο» - σύμφωνα, φυσικά, και με τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων.

Δύο εβδομάδες μετά

Όσον αφορά τη λίστα των αξιολογητών του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι τα ονόματα δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2026, δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία που υποσχέθηκε το Υφυπουργείο Πολιτισμού εκείνη την Παρασκευή της διά ζώσης διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο στην Ιφιγενείας. Συγκεκριμένα, η ημερομηνία ήταν η Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026, όποτε και καλλιτέχνες, οργανισμοί αλλά και δημοσιογράφοι περίμεναν την ανακοίνωσή τους. Όπως γράφτηκε, βέβαια, στο κείμενο της 8ης Φεβρουαρίου, η 9η Μαρτίου ήταν ένα χλωμό σενάριο. Σε κάθε περίπτωση, το θετικό είναι ότι στην ανακοίνωση του υφυπουργείου σημειώνεται ότι έχουν σηκώσει μανίκια οι αξιολογητές.

Σε επικοινωνία μας με τον γενικό διευθυντή, Γιώργο Παπαγεωργίου, μας λέχθηκε ότι υπήρξαν δύο παραιτήσεις σε δύο επιτροπές και έγινε η δημοσιοποίηση όταν και είχαν συμπληρωθεί όλες οι ομάδες των επιτροπών. Για τη σύνθεση των επιτροπών, μας αναφέρθηκε ότι «στόχος, χωρίς να αποτελεί μομφή και κριτική για τα προηγούμενα μέλη των επιτροπών, ήταν σημαντικό να υπάρχουν εναλλαγές». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, πέρσι δέχθηκαν αρκετή κριτική ενώ με ορισμένους υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές διαδικασίες. «Προσπαθήσαμε να υλοποιήσουμε μέρος των εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ώστε να διορθωνόμαστε και αυτές οι αλλαγές έχουν να κάνουν με την εναλλαξιμότητα συναδέλφων στις επιτροπές, αλλά και με μία προσπάθεια να βάλουμε έμπειρους επαγγελματίες από το εξωτερικό, μεγάλους ελλαδικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος και της συμφωνίας που συνάψαμε». Ακόμη, κριτήριο, όπως πρόσθεσε, ήταν να «βρούμε επαγγελματίες εκτός οικοσυστήματος», ενώ, τόνισε ότι «αναζητήσαμε, επίσης, Κύπριους που δεν έχουν αιτηθεί στο πρόγραμμα ή Κύπριους που έχουν μία εμπειρία στο εξωτερικό η οποία είναι χρήσιμη».

Παίρνουν σειρά «ΚΥΠΡΙΑ» και «ΘΥΜΕΛΗ»

Πέραν των αλλαγών στις επιτροπές αξιολόγησης του «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ», έρχονται αλλαγές και σε άλλα χορηγικά προγράμματα, όπως το «ΚΥΠΡΙΑ» και το «ΘΥΜΕΛΗ». Για το πρώτο, υπενθυμίζουμε ότι, είχε προαναγγελθεί και από τη διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιωάννα Χατζηκωστή, η οποία στη διά ζώσης διαμαρτυρία ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους που θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα [όπως και έγινε] αλλά θα αρχίσουν διαβουλεύσεις για να γίνουν ορισμένες διορθώσεις ως προς την κατεύθυνση και τον στόχο του προγράμματος. Πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει εσωτερική σύσκεψη για το θέμα, επομένως τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αρχίσουν σιγά-σιγά και οι διαβουλεύσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς.

Για το «ΘΥΜΕΛΗ», οι πληροφορίες μας τονίζουν ότι, μετά την πρόνοια για τα τρίμηνα συμβόλαια που εφαρμόστηκε από πέρσι, μία από τις ιδέες που συζητούνται είναι να δίδεται η δυνατότητα στα θέατρα και τις θεατρικές ομάδες να προσλαμβάνουν ως υπαλλήλους τους και άλλα μέλη της παραγωγής, όπως σκηνογράφους και κινησιολόγους. Πρόθεση της Ιφιγενείας είναι να υπάρξει εξέλιξη στο πρόβλημα των ανασφάλιστων καλλιτεχνών. Πάντως, όσον αφορά τον προβληματισμό για την επάρκεια του κονδυλίου που θα δίδεται, οι πληροφορίες μας σημειώνουν ότι σε περίπτωση που επιλέξουν να βάζουν κοινωνικές ασφαλίσεις στα άτομα της παραγωγής, τότε θα υπάρξει μία αύξηση στο ποσό για κάθε άτομο.