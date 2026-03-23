Μια εικόνα, χίλιες λέξεις στην ορεινή Λεμεσό

Οι φονικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό κατέστρεψαν και μαύρισαν το υπέροχο πράσινο της περιοχής. Η φύση όμως θα βρει και πάλι τον τρόπο να επανέλθει, σιγά-σιγά, όπως χρειάστηκαν δεκάδες χρόνια για να δημιουργήσουν όλα αυτά που κάψαμε σε 2-3 μέρες. Οι ευεργετικές βροχές των τελευταίων ημερών αφήνουν μια ελπίδα και πρασινίζουν έστω και επιφανειακά τη μαυρίλα που βλέπουμε για μήνες, όμως ανάμεσά τους οι κορμοί των καμένων δέντρων στέκουν εκεί για να μας θυμίζουν την καταστροφή. Μάθαμε κάτι; Πολύ αμφιβάλλω.
Παζ.