Η Art Dubai 2026 αναβάλλεται και προσαρμόζεται λόγω της περιφερειακής σύγκρουσης

Δημοσιεύθηκε 24.03.2026 14:56

Με τις πτήσεις καθηλωμένες και τις μεταφορές έργων να έχουν παγώσει, οι διοργανωτές μεταθέτουν τη φουάρ για τον Μάιο, ενώ οι γκαλερί επανεξετάζουν τη συμμετοχή τους.

Η Art Dubai ανέβαλε την επετειακή 20ή διοργάνωσή της, καθώς η συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί αναταράξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, περιπλέκοντας τα σχέδια για μία από τις μακροβιότερες φουάρ τέχνης της περιοχής.

Η διοργάνωση, που αρχικά επρόκειτο να ανοίξει για VIP στις 15 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί πλέον από τις 14 έως τις 17 Μαΐου στο Madinat Jumeirah, σε αυτό που οι διοργανωτές περιέγραψαν ως ένα «πιο εστιασμένο και ευέλικτο format». Η αναβολή έρχεται μετά από εβδομάδες κλιμακούμενης βίας που έχουν διαταράξει τα ταξίδια και τη μεταφορά έργων, με γκαλερί να αποσύρονται και τις αποστολές έργων τέχνης να έχουν σχεδόν σταματήσει.

Η απόφαση ελήφθη «μετά από πολύ προσεκτική εξέταση», έπειτα από συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους, δήλωσε εκπρόσωπος της φουάρ. Η νέα μορφή της διοργάνωσης θα παραμείνει δια ζώσης και όχι διαδικτυακή, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. «Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί χώρος ώστε καλλιτέχνες, γκαλερί και κοινό να συναντηθούν αυτή τη στιγμή».

Περίπου 120 εκθέτες από περισσότερες από 35 χώρες σχεδίαζαν αρχικά να συμμετάσχουν στην επετειακή διοργάνωση, αν και ορισμένες διεθνείς γκαλερί είχαν ήδη αποχωρήσει πριν από την ανακοίνωση της αναβολής.

«Δυστυχώς θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2027», δήλωσε μέσω email ο César Levy, ιδρυτής της 193 Gallery στο Παρίσι. «Λυπάμαι για όλους τους φίλους μου στην περιοχή. Ελπίζω πραγματικά τα πράγματα να βελτιωθούν σύντομα. Η δουλειά έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή τη στιγμή».

Η Vigo Gallery από το Λονδίνο, καθώς και η Dirimart με έδρα την Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο, ανέστειλαν επίσης τα σχέδιά τους για συμμετοχή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Εκρήξεις στο Ιράν, το Ισραήλ και σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής συνεχίζονται εδώ και τρεις εβδομάδες, από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας. Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε περίπτωση επίθεσης και έχει πλέον εξαπολύσει πλήγματα σε εννέα χώρες, αν και τα περισσότερα έχουν αναχαιτιστεί. Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης, αναφέρονται 1.444 νεκροί στο Ιράν, τουλάχιστον 18 στο Ισραήλ, 13 Αμερικανοί στρατιώτες και 21 νεκροί σε κράτη του Κόλπου.

Πέρα από τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, πολλοί επισημαίνουν ότι οι μεταφορές και τα ταξίδια παραμένουν διαταραγμένα στην περιοχή, καθιστώντας δύσκολο τον προγραμματισμό για διεθνείς εμπόρους και συλλέκτες. Το αν η κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί μέχρι τον Μάιο παραμένει αβέβαιο.

Ο Jared Muscato, διευθυντής εμπορικών δραστηριοτήτων της εταιρείας logistics έργων τέχνης Dietl International Services με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι «η μεταφορά έργων τέχνης προς και από τη Μέση Ανατολή έχει ουσιαστικά σταματήσει από την έναρξη του πολέμου», προσθέτοντας ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα παραμένει περιορισμένη, παρά την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων. «Καλλιτέχνες και αγοραστές έργων τέχνης θα δυσκολευτούν να ταξιδέψουν στο Ντουμπάι φέτος», σημείωσε.

Οι αεροπορικές εταιρείες KLM, British Airways και Cathay Pacific συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που έχουν αναστείλει τις εμπορικές πτήσεις προς την περιοχή του Κόλπου έως τα τέλη Απριλίου ή τα μέσα Μαΐου.

Πηγή: artnet.com