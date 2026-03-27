Το φυτώριο αποχαιρετά τον Ανδρέα Καραγιάν: «Υπήρξε μια πολυσχιδής και σημαντική δημιουργική παρουσία» - Η ανάρτηση
Δημοσιεύθηκε 27.03.2026 06:22
«Μέσα από τη ζωγραφική και τη γραφή του προσέγγισε με ευαισθησία και συνέπεια ζητήματα ταυτότητας, σώματος, επιθυμίας και μνήμης, διαμορφώνοντας έναν λόγο που ανέδειξε εμπειρίες και αφηγήσεις συχνά αποσιωπημένες».

Με μια αποχαιρετιστήρια ανάρτηση, το Σωματείο Εικαστικών και Θεωρητικών Τέχνης - φυτώριο, αποχαιρετά τον εικαστικό, Ανδρέα Καραγιάν, ο οποίος απεβίωσε χθες, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 83 ετών. 

Στην ανάρτησή τους, αναφέρούν ότι ο Αντρέας Καραγιάν υπήρξε «μια πολυσχιδής και σημαντική δημιουργική παρουσία στη σύγχρονη πολιτιστική σκηνή της Κύπρου».

Μέσα από τη ζωγραφική και τη γραφή του, όπως σημειώνουν, προσέγγισε με «ευαισθησία και συνέπεια ζητήματα ταυτότητας, σώματος, επιθυμίας και μνήμης, διαμορφώνοντας έναν λόγο που ανέδειξε εμπειρίες και αφηγήσεις συχνά αποσιωπημένες». 

Η συμβολή του καταλήγει η ανάρτηση, «υπήρξε καθοριστική στη διεύρυνση του διαλόγου γύρω από τη διαφορετικότητα, την ορατότητα και τη σύγχρονη κυπριακή εμπειρία. Το έργο και η μνήμη του θα συνεχίσουν να μας εμπνέουν».

Δείτε την ανάρτησή τους: 

