Αίθουσα «Π. Σολομωνίδης»: Καταγγελία Νεοφύτου κατά Αρμεύτη για αγορά πιάνου - Τι λέει για τις προδιαγραφές και τις τιμές των άλλων θεάτρων

Δημοσιεύθηκε 01.04.2026 11:01

Ως μια προσιτή επιλογή για τους καλλιτέχνες, με κόστος 210 ευρώ το βράδυ και αξιοπρεπές πιάνο με ουρά, θα μπορούσε να λειτουργήσει η αίθουσα «Πάνος Σολομωνίδης», την ώρα που οι βασικοί χώροι της πόλης, όπως το Θέατρο Ριάλτο και το Παττίχειο, κοστίζουν από 1.500 ευρώ και άνω, σύμφωνα με τον πιανίστα Μανώλη Νεοφύτου, ο οποίος καταγγέλλει λανθασμένους χειρισμούς στην αγορά του οργάνου.

Την έντονη απογοήτευση και αγανάκτησή του εκφράζει δημόσια ο διακεκριμένος Κύπριος πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου, εξαπολύοντας βέλη κατά της επιτροπής του Δήμου Λεμεσού και προσωπικά κατά του Δημάρχου, Γιάννη Αρμεύτη, σε σχέση με τη διαδικασία αγοράς πιάνου για την αίθουσα «Πάνος Σολομωνίδης», η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει μια προσιτή επιλογή για τους καλλιτέχνες, με κόστος ενοικίασης 210 ευρώ το βράδυ, την ώρα που άλλοι χώροι στη Λεμεσό κοστίζουν από 1.500 ευρώ και άνω.

Νεοφύτου για Αρμεύτη: Τον κάλεσε να συνεισφέρει και μετά τον αγνόησε

Σύμφωνα με τη σημερινή δήλωσή του, το ιστορικό της υπόθεσης ξεκινά τον Δεκέμβριο του 2024, όταν, όπως αναφέρει, «ο κύριος Αρμεύτης συμφώνησε (η συμφωνία έγινε στο δημαρχείο σε συνάντηση ενώπιον της κυρίας Δρ Αναξαγόρου, του κυρίου Μάριου Χριστοφή, του κυρίου Κρίστη Χαράκη, του κυρίου Χρήστου Μάρκου) και μου ανέθεσε αφιλοκερδώς να βρω ένα πιάνο με ουρά κατάλληλο για την αίθουσα “Πάνος Σολομωνίδης”».

Όπως σημειώνει, η διαδικασία αυτή περιλάμβανε μετακινήσεις σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό για δοκιμές οργάνων και κατάθεση εισηγήσεων, τις οποίες, όπως καταγγέλλει, «αγνόησαν πλήρως».

Ο ίδιος υπογραμμίζει την πλήρη έλλειψη επικοινωνίας που αντιμετώπισε, σημειώνοντας ότι «δεν μου απάντησε ποτέ στα τέσσερα μηνύματα που του έστειλα, ούτε δέχθηκε να με δει στο γραφείο του», παρά τις προσπάθειές του για προσωπική συνάντηση.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στις προδιαγραφές της προκήρυξης, υποστηρίζοντας ότι «έγραψαν ότι θα επιλέξουν το πιο φθηνό πιάνο», με αποτέλεσμα, κατά τον ίδιο, να μην διασφαλιστεί ούτε η ποιότητα ούτε το κατάλληλο μέγεθος του οργάνου που τελικά αγοράστηκε για την αίθουσα.

Όπως σημειώνει, η εξέλιξη αυτή συνιστά σοβαρό πλήγμα για τους καλλιτέχνες της πόλης, καθώς η αίθουσα «Πάνος Σολομωνίδης» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μια οικονομικά προσιτή λύση, με κόστος 210 ευρώ το βράδυ ή 70 ευρώ την ώρα, σε αντίθεση με το Θέατρο Ριάλτο, όπου το κόστος ανέρχεται τουλάχιστον στα 1.500 ευρώ, και το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, το οποίο είναι ακόμη ακριβότερο.

Όπως αναφέρει, και οι δύο αυτοί χώροι εμφανίζουν περιορισμένη διαθεσιμότητα, με κρατήσεις έως και ενάμιση χρόνο εκ των προτέρων, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, καθιστά δύσκολη έως και αδύνατη τη διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων.

«Η επιλογή της αίθουσας “Πάνος Σολομωνίδης” ήταν μια πολύ καλή περίπτωση, όπου κάποιος θα μπορούσε να την ενοικιάσει με 210 ευρώ για ένα βράδυ και να παρέχεται ταυτόχρονα ένα αξιοπρεπές πιάνο με ουρά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι τελικά «έσβησε και αυτή η ελπίδα».