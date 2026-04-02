Προκηρύχθηκε το «ΘΥΜΕΛΗ» για το β΄ εξάμηνο του 2026 - Όλες οι λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκε 02.04.2026 15:08

Την προκήρυξη του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Β΄ εξάμηνο του 2026, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 2 Απριλίου 2026, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στο πλαίσιο της αέναης στήριξης της τέχνης και των καλλιτεχνών του θεάτρου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, στις 14.00.

Στόχος του σχεδίου είναι η ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης στην Κύπρο, μέσω της χρηματοδότησης θεατρικών παραγωγών υψηλoύ ποιοτικού επιπέδου που απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των επιλογών του ρεπερτορίου και της ποιότητας των παραστάσεων, προσβλέποντας τόσο στην αξιοποίηση της υπάρχουσας θεατρικής παραγωγής, όσο και στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό της με νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις.

Το έντυπο με τους όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες:

Οι αιτήσεις του Σχεδίου υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.grants4arts.cy/ η οποία θα ανοίξει τη Τρίτη 7.4.2026.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση thymeli24@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22809839 / 22809842 καθημερινά κατά τις ώρες 12.00-14.00.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν τεχνικά ζητήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy