Πορτογαλία: Η Έβορα ετοιμάζεται να γίνει Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2027

Δημοσιεύθηκε 09.04.2026 12:44

Με σύνθημά της το «Vagar», μια έννοια «βαθιά ριζωμένη στα χαρακτηριστικά του λαού», η Έβορα σχεδιάζει μια πολιτιστική και καλλιτεχνική προσφορά με επίκεντρο την κληρονομιά της και «τους ανθρώπους της»

Η πορτογαλική πόλη Έβορα, στην περιοχή Αλεντέζου, θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2027. Ο τίτλος αυτός θα περιέλθει επίσης στη Λιέπαγια, μια λετονική πόλη στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, με την οποία θα μοιραστεί την ευθύνη της φιλοξενίας αυτού που αποτελεί, για την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία, (πηγή στα Πορτογαλικά) «ένα από τα πιο φιλόδοξα πολιτιστικά σχέδια στην Ευρώπη».

Η Έβορα γίνεται η τέταρτη πορτογαλική πόλη που ανακηρύσσεται Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μετά τη Λισαβόνα το 1994, το Πόρτο το 2001 και το Γκιμάρες το 2012.

Το πρόγραμμα για το 2027 δεν είναι ακόμη γνωστό και αναμένεται να ανακοινωθεί στο τέλος του 2026. Ωστόσο, στις 31 Μαρτίου, η Ένωση Évora 2027, ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτής της διοργάνωσης, παρουσίασε το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που έχει προγραμματιστεί για το τρέχον έτος (πηγή στα Πορτογαλικά).

Από masterclasses μέχρι μουσικές εκδηλώσεις και κινηματογραφικούς κύκλους, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που σταδιακά ξεκινούν, οι οποίες υποστηρίζονται από την ίδια την ταυτότητα της περιοχής.

Και όχι μόνο επειδή υπάρχει μια έννοια που βρίσκεται στο επίκεντρο όλων όσων ετοιμάζονται στο πλαίσιο του Évora 2027: αυτή της «περιπλάνησης». Μια έκφραση χαρακτηριστική των εικόνων και των εμπειριών του Αλεντέζου, η οποία εστιάζει στην ανάγκη οι Ευρωπαίοι πολίτες να υιοθετήσουν μια «πιο αργή» φιλοσοφία ζωής, και η οποία χρησιμεύει ως σύνθημα για την επόμενη πορτογαλική πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο Μπρούνο Φράγκα Μπράζ, διευθυντής επικοινωνίας και προβολής του Évora 2027, εξήγησε ότι, με βάση αυτόν τον πολύ τυπικό τρόπο ζωής στην περιοχή, όπου το να αφιερώνουμε χρόνο για να σκεφτούμε και να βιώσουμε το περιβάλλον μας θεωρείται απαραίτητο, η πρόθεση του οργανισμού είναι να αναδείξει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η περιοχή και οι άνθρωποί της.

«Η κληρονομιά είναι πλούσια και τεράστια, το τοπίο είναι μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι, αυτό που πρόκειται να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους [του 2027], το οποίο θα δείχνει πώς καταφέραμε να είμαστε ένας τόπος με τόσο βαθιές ρίζες, δουλεύοντας πάνω στην πλούσια κληρονομιά και την καλλιτεχνική μας κληρονομιά, αλλά στην πραγματικότητα κάνοντάς το πραγματικά εθνικό και διεθνές σε κλίμακα», δήλωσε ο Bruno Fraga Braz.

«Αυτό βασίζεται πάντα στις ευρωπαϊκές αξίες, τις οποίες συνδέουμε με την περιπλάνηση που είναι τόσο «βαθιά ριζωμένη στα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Alentejo και της περιοχής τους», εξήγησε ο διευθυντής επικοινωνίας και προβολής της οργάνωσης. Η έννοια αυτή, πρόσθεσε, προσφέρει «τη δυνατότητα να προβληματιστούμε για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε τη ζωή μας, για το πώς σχετιζόμαστε με τον χρόνο, με τον άλλον και με τον χώρο γύρω μας». Πάντα, στην προκειμένη περίπτωση, με φόντο το «δάσος φελλοφόρων δρυών του Αλεντέζου, την πεδιάδα του Alentejo», ως «τον κατ' εξοχήν τόπο περιπλάνησης».

Σύμφωνα με ένα σημείωμα που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο (πηγή στα Πορτογαλικά) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πορτογαλία, από το 1985, οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης έχουν γίνει μια ευκαιρία για να αναδειχθεί "ο ρόλος του πολιτισμού στην ανάπτυξη των πόλεων".

Στους στόχους της περιλαμβάνονται επίσης "η παροχή στους Ευρωπαίους της ευκαιρίας να γνωρίσουν ο ένας τον πολιτισμό του άλλου", αλλά και "να απολαύσουν την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες τους, να βιώσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ίδια ευρωπαϊκή κοινότητα, να ενισχύσουν τους δεσμούς και να αναπτύξουν ευρωπαϊκές πολιτιστικές συνεργασίες".

Η Évora αναμένει πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες μέχρι το 2027

Ο Bruno Fraga Braz δήλωσε στο Euronews ότι παρόλο που η Évora 2027, ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, "δεν χρειάζεται να προσελκύσει τουρίστες" - παρά μόνο "να προσφέρει μια πλούσια και πολύτιμη καλλιτεχνική, πολιτιστική εμπειρία και εμπειρία επισκεπτών" - είναι ήδη δυνατό να γίνουν κάποιες προβλέψεις σχετικά με τον εκτιμώμενο αντίκτυπο αυτής της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στην περιοχή, με βάση τις προηγούμενες διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Πορτογαλία.

Βάσει των «μελετών φιλοξενίας» που έχουν πραγματοποιηθεί, συγκεκριμένα από την Turismo do Alentejo, με βάση την «πορτογαλική εμπειρία άλλων Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών», είναι ήδη γνωστό ότι «κατά τα έτη» που πραγματοποιούνται, «ο αριθμός των επισκεπτών διπλασιάζεται».

Πιο συγκεκριμένα, η Évora 2027 αναμένεται επίσης να φέρει διπλάσιο αριθμό τακτικών επισκεπτών στην πόλη, "και στο Alentejo συνολικά":"οι οποίοι κανονικά αριθμούν 600.000 κάθε χρόνο και επομένως θα πρέπει να αυξηθούν σε 1,2 εκατομμύρια το 2027".

Ο Μπρούνο Φράγκα Μπουζ υπογράμμισε επίσης ότι ο στόχος της Ένωσης «Évora 2027» είναι, με βάση τις προϋποθέσεις της επερχόμενης διοργάνωσης, «να προσφέρει έναν νέο τρόπο εμπειρίας του τουρισμού», προωθώντας τον τουρισμό που είναι επίσης «πιο αργός και χαλαρός».

«Θέλουμε οι επισκέπτες να βρουν στην Évora 2027 τον λόγο για να μείνουν στην περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και να το κάνουν με χρόνο, να το κάνουν αργά, αργά με την έννοια της προσοχής, της προσοχής στη γαστρονομία, σε ό,τι έχουμε να προσφέρουμε από άποψη πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και στους ανθρώπους της», εξήγησε ο Μπρούνο Φράγκα Μπουζ.

Τα επίσημα εγκαίνια της Évora 2027 έχουν προγραμματιστεί για τις 6 Φεβρουαρίου του 2027.