Υφ. Πολιτισμού: Προκηρύχθηκε η Πολιτιστική Αποκέντρωση 2026 - Στις €400 χιλιάδες το φετινό κονδύλι, τι αλλάζει

Δημοσιεύθηκε 08.04.2026 14:52

Στις νέες παραγωγές, το υφυπουργείο εισάγει τη δυνατότητα υλοποίησης παραγωγών σε επανάληψη και τη δυνατότητα υλοποίησης εργαστηρίων και περιπάτων - Όλα όσα αλλάζουν

Προκηρύχθηκε το χορηγικό πρόγραμμα της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου, το οποίο, σημειώνει ότι το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση πλήθους δωρεάν πολιτιστικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κοινότητες τις υπαίθρου.

Όπως αναφέρεται, στη φετινή του εκδοχή, ο προϋπολογισμός του προγράμματος παρουσιάζει σημαντική αύξηση και ανέρχεται στις €400.000 συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση τις πολιτιστικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και τη διεύρυνση τις γεωγραφικής κάλυψης των δράσεων. Ενδεικτικά, κατά τα προηγούμενα έτη, μέσω του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης διατέθηκαν:

– 2023: €172 χιλιάδες με την υλοποίηση 44 παραστάσεων σε 38 κοινότητες.

– 2024: €276 χιλιάδες με την υλοποίηση 73 παραστάσεων σε 56 κοινότητες.

– 2025: €287 χιλιάδες με την υλοποίηση 72 παραστάσεων σε 52 κοινότητες.

Επιπρόσθετα στις νέες παραγωγές, το Υφυπουργείο Πολιτισμού εισάγει τη δυνατότητα υλοποίησης παραγωγών σε επανάληψη και τη δυνατότητα υλοποίησης εργαστηρίων και περιπάτων, με στόχο την ουσιαστική εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων, την ενίσχυση τις διαγενεακής συμμετοχής και τη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων με τη συμπερίληψη των Συμπλεγμάτων Υπηρεσιών Κοινοτήτων, τα οποία δύνανται πλέον να υποβάλλουν προτάσεις. Παράλληλα, στο πλαίσιο τις κοινωνικής ευαισθησίας του Προγράμματος, προβλέπεται μοριοδότηση για δράσεις που θα υλοποιηθούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, τις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πυρόπληκτες περιοχές.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν στο περιεχόμενο τις αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην διεύθυνση ikoulafeti@culture.gov.cy ή να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22809859, καθημερινά κατά τις ώρες 10:00-13:00. Όσον αφορά τεχνικά ζητήματα λειτουργίας τις Πλατφόρμας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grants4arts@culture.gov.cy.

Το έντυπο με τις όρους, τα κριτήρια και τις γενικές πληροφορίες του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης 2026 βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού: https://www.gov.cy/culture-dcc/documents/programma-politistikis-apokentrosis/ Oι αιτήσεις του Προγράμματος υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω τις ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 6 Μαΐου 2026.