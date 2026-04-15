Η Κύπρος παρούσα στην ιδρυτική διάσκεψη της Παγκόσμιας Ένωσης Βιομηχανικού Σχεδιασμού στη Σαγκάη

Δημοσιεύθηκε 15.04.2026 13:00

Η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί στη Σαγκάη, από τις 16 έως τις 19 Απριλίου 2026, στην ιδρυτική διάσκεψη της World Industrial Design Association (WIDA), ενός νέου διεθνούς, μη κερδοσκοπικού οργανισμού, του οποίου η πρώτη ομάδα συνιδρυτικών μελών καλύπτει 15 χώρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Graphic Stories Cyprus, την Κύπρο θα εκπροσωπήσουν η Αγγελική Αθανασιάδη, Ιδρύτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Graphic Stories Cyprus, Λέκτορας στο American University of Cyprus και στο Alexander College, καθώς και Συνιδρυτικό μέλος της World Industrial Design Association (WIDA), και ο Μιλτιάδης Καρράς, Καθηγητής Φυσικής και Ρομποτικής, Γενικός Συντονιστής του Graphic Stories Cyprus και Συνιδρυτικό μέλος της World Industrial Design Association (WIDA).

Σημειώνεται ότι «η συμμετοχή τους ενισχύει την παρουσία της Κύπρου σε έναν σημαντικό νέο διεθνή θεσμό, ο οποίος φέρνει σε διάλογο εκπροσώπους του σχεδιασμού, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της βιομηχανίας από όλο τον κόσμο».

Η διοργάνωση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, συναντήσεις για τη θεσμική και αναπτυξιακή της συγκρότηση, καθώς και το International Forum on Industrial Design Innovation, αναδεικνύοντας τον ρόλο του σχεδιασμού ως εργαλείου διεθνούς συνεργασίας, προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης.

«Παράλληλα, η παρουσία τους αναδεικνύει και τη διεθνή παρουσία του Graphic Stories Cyprus, ενώ συμβάλλει ευρύτερα στην προβολή του ελληνικού και κυπριακού δημιουργικού χώρου μέσα από τη συμμετοχή τους σε έναν νέο παγκόσμιο θεσμό με επίκεντρο τον σχεδιασμό, την καινοτομία και τη δημιουργική ανταλλαγή γνώσης», καταλήγει η ανακοίνωση.