Η Conchita με δημιουργία Κύπριου σχεδιαστή στο Προεδρικό Μέγαρο της Αυστρίας

Δημοσιεύθηκε 23.04.2026 11:44

Σε μια βραδιά όπου η μουσική και ο πολιτισμός συναντήθηκαν σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Βιέννης, η Conchita έκανε μια εμφάνιση με ιδιαίτερο συμβολισμό, επιλέγοντας δημιουργία Κύπριου σχεδιαστή για την παρουσία της στην εκδήλωση “United by Music”, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο της Αυστρίας υπό τη φιλοξενία του Προέδρου Alexander Van der Bellen.

Η διεθνώς αναγνωρισμένη προσωπικότητα της σκηνής και εμβληματική μορφή της Eurovision Song Contest επέλεξε το μεταξωτό μαντήλι «Yellow Sponge» του Μιχάλη Παντελίδη, εντάσσοντάς το με διακριτική κομψότητα ως pocket square σε ένα tailored μπλε κοστούμι. Το συγκεκριμένο σχέδιο ανήκει σε μια ενότητα έργων εμπνευσμένων από τον υποθαλάσσιο κόσμο της Λάρνακας, όπου η υλικότητα της θάλασσας μεταφράζεται σε οπτική αφήγηση μέσα από υφές, χρώματα και αφαιρετικές συνθέσεις.

Με σταθερή παρουσία στη διεθνή σκηνή και μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο performance και τη μόδα, η Conchita επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δύναμη του προσωπικού στυλ ως μέσο έκφρασης.

Η επιλογή του μπλε κοστουμιού, σε συνδυασμό με το έντονο κίτρινο του μαντηλιού, δημιουργεί έναν υπαινικτικό διάλογο με τη χρωματική ταυτότητα της Ευρώπης.

Για τον Μιχάλη Παντελίδη, η εμφάνιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πορεία όπου η σύγχρονη κυπριακή δημιουργία ταξιδεύει πέρα από γεωγραφικά όρια, μεταφέροντας ιστορίες, εικόνες και πολιτισμικά στοιχεία μέσα από το textile design.