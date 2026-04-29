Όταν ο Μασκ σνομπάρει τις αρχές

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 06:06

Ο Έλον Μασκ δεν εμφανίστηκε τελικά στο Παρίσι για την εθελοντική κατάθεση στην οποία είχε κληθεί από τις γαλλικές αρχές. Η απουσία του καταγράφηκε επίσημα από την Εισαγγελία του Παρισιού, η οποία ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τη συνέχιση της διαδικασίας. Η κλήση είχε γίνει στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη λειτουργία της πλατφόρμας X.

Η παρουσία του είχε οριστεί για την περασμένη Δευτέρα, 20 Απριλίου 2026, και εντάσσεται σε έρευνα που ξεκίνησε το 2025 και στη συνέχεια διευρύνθηκε. Αρχικά, η υπόθεση επικεντρωνόταν σε καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων της πλατφόρμας και τον ρόλο τους στη διαμόρφωση του περιεχομένου που προτείνεται στους χρήστες, με ειδικές αναφορές σε πιθανή παρέμβαση στην πολιτική ζωή της Γαλλίας. Στη συνέχεια, το πεδίο της έρευνας επεκτάθηκε σημαντικά, εστιάζοντας και στο περιεχόμενο που παράγεται μέσω του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν πλέον σειρά πιθανών παραβάσεων, μεταξύ των οποίων η διάδοση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η δημιουργία και διανομή σεξουαλικά ρητών deepfakes χωρίς συναίνεση, η παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων των εικόνων, καθώς και η ενδεχόμενη παράνομη συλλογή δεδομένων από οργανωμένες ομάδες. Το Grok έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς κατηγορείται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή deepfake εικόνων γυναικών και, σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, ακόμη και ανηλίκων.

Παράλληλα, η έρευνα περιλαμβάνει και περιστατικά διάδοσης περιεχομένου που συνδέεται με την άρνηση του Ολοκαυτώματος, κάτι που συνιστά ποινικό αδίκημα στη Γαλλία. Οι ανησυχίες για το εύρος και τη φύση του περιεχομένου που παράγεται ή διακινείται μέσω της πλατφόρμας έχουν οδηγήσει σε αυξημένο έλεγχο όχι μόνο από τις γαλλικές αρχές αλλά και από ρυθμιστικούς φορείς σε άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας, έχει κληθεί και η Λίντα Γιακαρίνο, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της X, η οποία κατείχε τη θέση αυτή κατά την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι καταγγελίες. Και εκείνη δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη συνέντευξη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Οι εισαγγελικές αρχές επανέλαβαν ότι η παρουσία ή η απουσία των προσώπων που έχουν κληθεί δεν αποτελεί εμπόδιο για την πρόοδο της έρευνας.

Η υπόθεση συνδέεται και με έφοδο που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο στα γραφεία της εταιρείας στη Γαλλία από τη μονάδα καταπολέμησης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Εισαγγελίας του Παρισιού. Οι αρχές διερευνούν αν η πλατφόρμα συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο και αν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό παράνομου περιεχομένου.

Η εταιρεία έχει απορρίψει τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες. Σε προηγούμενη τοποθέτησή της, είχε υποστηρίξει ότι η έρευνα αποτελεί στρέβλωση της γαλλικής νομοθεσίας και ότι υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης, επισημαίνοντας ότι θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα της ίδιας και των χρηστών της. Ο Έλον Μασκ έχει επίσης χαρακτηρίσει τη διαδικασία «πολιτική επίθεση», υιοθετώντας μια γραμμή ανοιχτής σύγκρουσης με τις Αρχές.

Η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών ενισχύθηκε μετά από δημοσίευμα που ανέφερε ότι το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να συνδράμει τις γαλλικές αρχές στην έρευνά τους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι αμερικανικές αρχές θεώρησαν ότι τα αιτήματα της Γαλλίας συνιστούν προσπάθεια εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια πολιτικά φορτισμένη υπόθεση, που αφορά τη ρύθμιση της λειτουργίας μιας αμερικανικής εταιρείας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μασκ αγνοεί αντίστοιχη υποχρέωση. Είχε προηγηθεί, το 2024, η μη εμφάνισή του σε ακρόαση που είχε διαταχθεί από δικαστήριο στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την εξαγορά του Twitter.

Η υπόθεση της X εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αυξημένης εποπτείας των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, με τις ευρωπαϊκές αρχές να εξετάζουν όλο και πιο συστηματικά τον τρόπο λειτουργίας των αλγορίθμων και τη διαχείριση περιεχομένου. Οι εξελίξεις αυτές καταδεικνύουν ότι η σύγκρουση μεταξύ πλατφορμών και ρυθμιστικών αρχών δεν περιορίζεται πλέον σε ζητήματα πολιτικής ή οικονομίας, αλλά επεκτείνεται και σε θεμελιώδη ζητήματα ποινικού δικαίου και προστασίας των χρηστών.