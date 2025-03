Πακιστανός είμαι (;)

Ήταν και τα χρώματα των ρούχων του, πέρα από το μαλλί, την ελαφριά εγκατεστημένη κοντά στα χείλη του φυσαρμόνικα και τον τρόπο που κρατούσε την κιθάρα. Ένας άλλος... Μπομπ Ντίλαν σπρώχνεται, με φόντο καπνούς δακρυγόνων που προσπαθούν να σκεπάσουν το γαλάζιο του ουρανού, από τους ΜΑΤ - που σύμφωνα με τον κυρ Μητς, έκαναν τη δουλειά τους με επαγγελματισμό.

Οι συγχορδίες του «Knockin' on Heaven's Door» είναι τέσσερις, (G, D, Am, C). Αυτό είναι το μοναδικό τραγούδι που θυμάμαι ακόμα να παίζω στην κιθάρα και μπορεί κανείς να με ανεχτεί ακούγοντάς με. Δεν το κάνω βέβαια με επαγγελματισμό αλλά ok, μπροστά από καμιά δεκαριά ζευγάρια αφτιών (πακιστανικά και μη), μπορώ να το παίξω με 57% αυτοπεποίθηση.

Όχι, δεν γνωρίζω αν όντως είναι Πακιστανός, ο Μπομπ Ντίλαν του Συντάγματος, ούτε αν τότε θα διέφερε ο... επαγγελματικός τρόπος που οι ΜΑΤ τον έσπρωξαν... Οποιαδήποτε πρόβλεψη, επί τούτου, ενδεχομένως να πέσει έξω (ή και μέσα). Όπως για παράδειγμα, η εκτίμηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον κόσμο που βρέθηκε στην ειρηνική διαδήλωση για τα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου. Έκαναν λόγο για 180.000.

Εδώ στην Κύπρο, όχι πολύ μακριά στον χρόνο, δεν ρωτούσαμε τους ανθρώπους που εργάζονται στα delivery από πού είναι. Και σίγουρα δεν χρειαζόταν να είμαστε ντυμένοι με πανοπλίες και ασπίδες πριν ασκήσουμε βία προς αυτούς. Το κάναμε απλά. Επειδή… έτσι.

Επίσης, δεν διστάσαμε, η πρώτη μας ερώτηση με αφορμή τις πυρκαγιές στη Λεμεσό και τους ανθρώπους που κάηκαν ζωντανοί, να αφορούσε την καταγωγή τους. Λες και το βράδυ ο μόνος λόγος που δεν μπορούν τα μάτια μας να κλείσουν, είναι το δημογραφικό πρόβλημα.

Κατά τ' άλλα, η ζωή κυλάει κανονικά. Το ΔΗΚΟ σκέφτεται να ζητήσει τη συνδρομή ψηφοφόρων εκτός του κόμματός του για τις δικές του εκλογές. Κάποιος κακεντρεχής ή πίκρης θα έλεγε: «Αδερφέ δεν βγαίνουν τα κουτσιά». Η κυβέρνηση «γνωρίζει» τη Χοιροκοιτία στους βασιλιάδες της Ολλανδίας αφού νωρίτερα τους τάισε χαλλούμι και κολοκάσι (πουρέ). Εμείς προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποια είναι ακριβώς η δουλειά των 93 αντιδημάρχων για να δικαιολογεί το τριχίλιαρο ενώ παράλληλα κάνουμε ξέφρενα πάρτι για τη μείωση 0,25% στα επιτόκια. Εις υγείαν μας.