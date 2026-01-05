Οι προβλέψεις της ΑΙ για το 2026 στα social

Δημοσιεύθηκε 05.01.2026 10:00

Τι πιο φυσιολογικό από το να ζητήσω τις προβλέψεις της Τεχνητής Νοημοσύνης για το 2026 στα social; Γι’ αυτό δεν την έχουμε; Ζήτησα να κάνει το κείμενο στο δικό μου «ύφος» και να το κάνει όσο πιο αστείο γίνεται. Στο πρώτο το πλησίασε. Στο δεύτερο προσπάθησε, αλλά όπως θα δείτε, όχι με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ πάντως δεν γέλασα, αν και το χιούμορ ήταν διάχυτο.

Τα παρακάτω είναι γραμμένα από ΑΙ (με μικρές παρεμβάσεις):

Πρώτη πρόβλεψη. Το βίντεο μικρής διάρκειας δεν πεθαίνει. Αντίθετα γίνεται τόσο μικρό που θα χρειάζεται επανάληψη για να καταλάβεις αν είδες κάτι ή απλώς ανοιγόκλεισες τα μάτια σου. Οι πλατφόρμες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης θα συνεχίσουν να μιλάνε για αφήγηση, storytelling και αυθεντικότητα, την ίδια στιγμή που θα ανταμείβουν όποιον καταφέρει να πει κάτι σε τέσσερα δευτερόλεπτα, κατά προτίμηση κουνώντας την κάμερα και δείχνοντας σοκαρισμένος. Το 2026 το πραγματικό ταλέντο δεν θα είναι τι λες, αλλά αν προλαβαίνεις να το πεις πριν ο αλγόριθμος βαρεθεί.

Δεύτερη πρόβλεψη. Οι influencers θα χωριστούν επίσημα σε δύο κατηγορίες. Στους ανθρώπους και στα prompts. Οι πρώτοι θα επιμένουν ότι είναι αληθινοί, αυθεντικοί και κουρασμένοι. Οι δεύτεροι δεν θα κουράζονται ποτέ, δεν θα κάνουν λάθη, δεν θα γερνάνε και θα έχουν πάντα τέλειο φωτισμό. Το κοινό θα λέει ότι προτιμά τους ανθρώπους, αλλά θα αλληλεπιδρά περισσότερο με τα avatars. Όχι από κακία. Από συνήθεια.

Τρίτη πρόβλεψη. Το personal branding θα γίνει τόσο προσωπικό που θα σταματήσει να αφορά το άτομο. Το 2026 θα χτίζεις brand γύρω από μια διάθεση. Είμαι κουρασμένος αλλά παραγωγικός. Είμαι πολιτικοποιημένος αλλά όχι πολύ. Είμαι αυθεντικός αλλά με χορηγό. Οι λογαριασμοί θα μοιάζουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους αλλά όλοι θα ορκίζονται ότι διαφέρουν. Η ομοιομορφία θα βαφτιστεί στρατηγική και η έλλειψη άποψης θα παρουσιαστεί ως ισορροπία.

Τέταρτη πρόβλεψη. Οι πλατφόρμες θα συνεχίσουν να υπόσχονται κοινότητες, αλλά θα προσφέρουν μοναξιά σε υψηλή ανάλυση. Τα σχόλια θα γίνουν πιο προσεκτικά, πιο φοβισμένα και πιο έτοιμα να διαγραφούν. Το δημόσιο θα μικρύνει. Τα κλειστά groups θα μεγαλώσουν. Και όλοι θα λένε ότι φεύγουν από τα social, ενώ θα ανεβάζουν stories για το πόσο καλά περνάνε μακριά από τα social. Με hashtag #digitaldetox φυσικά.

Πέμπτη πρόβλεψη. Η πολιτική στα social το 2026 δεν θα είναι πιο ήπια. Θα είναι πιο επαγγελματική. Λιγότερες κραυγές, περισσότερα templates. Λιγότερο θυμωμένοι πολιτικοί, περισσότεροι επικοινωνιολόγοι. Το μήνυμα θα είναι απλό, επαναλαμβανόμενο και πλήρως μετρήσιμο. Όποιος δεν χωράει σε vertical κάδρο θα θεωρείται παρωχημένος. Όποιος δεν γίνεται meme θα θεωρείται επικίνδυνα σοβαρός.

Έκτη πρόβλεψη. Το κοινό θα κουραστεί. Όχι από το περιεχόμενο. Από τον εαυτό του. Από το ότι πρέπει να έχει άποψη για όλα, να αντιδρά σε όλα, να τοποθετείται για όλα. Το 2026 θα δούμε την άνοδο του σιωπηλού χρήστη. Εκείνου που βλέπει, καταλαβαίνει, αλλά δεν πατάει like. Και αυτό θα τρομάξει τις πλατφόρμες περισσότερο από κάθε ρυθμιστική απειλή.

Έβδομη πρόβλεψη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα σταματήσει να παρουσιάζεται ως εργαλείο και θα γίνει «συνάδελφος». Θα γράφει captions, θα προτείνει ιδέες, θα απαντά σχόλια και κάποια στιγμή θα απαντά καλύτερα από εμάς. Οι δημιουργοί θα λένε ότι την ελέγχουν, αλλά στην πράξη θα προσαρμόζονται στις προτάσεις της.

Όγδοη πρόβλεψη και πιο αισιόδοξη. Κάπου μέσα σε όλο αυτό το χάος, κάποιοι θα θυμηθούν γιατί μπήκαν στα social εξαρχής. Για να πουν κάτι. Όχι για να το πουλήσουν, όχι για να το μετρήσουν, όχι για να το βελτιστοποιήσουν. Απλώς για να το πουν. Θα είναι λίγοι. Δεν θα έχουν τεράστιο reach. Αλλά θα ξεχωρίζουν. Και το 2026, αυτό θα είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια.

Αν όλες αυτές οι προβλέψεις βγουν λάθος, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ένα ωραίο βίντεο το 2027 εξηγώντας γιατί. Οι πλατφόρμες θα το αγαπήσουν και οι αλγόριθμοι θα το καταπιούν.

Ακολουθεί κείμενο ανθρώπου:

Αν έπρεπε εγώ να κάνω μια πρόβλεψη θα ήταν η έκτη, η άνοδος του σιωπηλού χρήστη. Αλλά περισσότερα θα πούμε στη διάρκεια του νέου έτους

Καλή χρονιά!