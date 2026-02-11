Φορτώστε Jalla

Δημοσιεύθηκε 11.02.2026

Βρίσκομαι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Από τη μια έχω να ασχοληθώ με τη Eurovision από τότε που την έγραφα σε VHS και μάθαινα απ’ έξω τα τραγούδια που μου άρεσαν. Από την εποχή που Eurovision ήταν τα παιδιά της γειτονιάς, που οι χώρες ήταν πολύ λίγες, που ήταν μόνο για ένα βράδυ και η μόνη μας σχέση μαζί της εξαντλείτο στην τηλεόραση.

Κι απ’ την άλλη οι πλείστοι στην… εθνική επιτροπή διατήρησης υψηλής αισθητικής, που υπογράφουν την επιστολή καταδίκης του τραγουδιού Jalla, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό, είναι άνθρωποι που βαθιά εκτιμώ ή αγαπώ και που τουλάχιστον τους μισούς θα τους ψήφιζα για Πρόεδρο ή αν ήμουν εγώ Πρόεδρος, θα τους διόριζα υπουργούς. Οκ, δεν τους άρεσε, σεβαστό -ούτε και σε μένα- αλλά από πότε το ζητούμενο στη διασκέδαση χρειάζεται ομοφωνία;

Τι σχέση έχουν οι εκδηλώσεις της προεδρίας με το Jalla; Τι σχέση έχει η ελληνική γλώσσα, θα μπορούσε άλλωστε να ήταν και σε άλλη γλώσσα. Τι σχέση έχει το Λούβρο και η Στοκχόλμη με τη Γιουροβίζιον και τις παραδόσεις μας; Με όλη την αγάπη το λέω, η Γιουροβίζιον είναι ένα πάρτι, ένα πολυδάπανο event, που δεν είναι για όλους και για όλες και που αρέσει σε χιλιάδες. Είναι για TikTokers, YouTubers και influencers, ό,τι κι αν σημαίνουν αυτοί οι όροι.

Το βρίσκω κάπως υπερβολικό και πολύ «καθώς πρέπει» να ζητείται από το δ.σ. του ΡΙΚ «να αποσύρει το προσβλητικό αυτό video clip», «να αποσύρει αυτό το τραγούδι από τον διαγωνισμό» και κυρίως να ενημερώσει τους Κύπριους φορολογουμένους τι κόστος έχει η συγκεκριμένη παραγωγή και η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό καθώς και ποια ήταν τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Δηλαδή από όλα τα προβλήματα του ΡΙΚ, τα πολλά και πολύ σοβαρά, που για δεκαετίες πληρώνουν οι φορολογούμενοι χωρίς κανένα ποιοτικό αντάλλαγμα, αυτό μας ενόχλησε; Κι έπειτα, θα βάλουμε κριτήρια στο τι πρέπει να εμπνευστεί ο καθένας; Από πότε η ψυχαγωγία είναι το τερέν των εκλεκτών;

Εδώ έκαναν μουσείο σε μια νύχτα και δεν κουνήθηκε βλέφαρο. Πεθαίνει κόσμος στους δρόμους καθημερινά από την τριτοκοσμική οδική μας κατάσταση, η ενδοοικογενειακή βία άρχιζε να αφρίζει στα καλύτερα σπίτια και οι πολιτικές μας ειδήσεις περιστρέφονται γύρω από τις πηγές της Aleksoui, που πλέον την προσκαλούν και σε δημοσιογραφικές εκπομπές. Ο οχετός της χώρας -που μας θίγει- δεν ήταν το αμφιβόλου ποιότητας video clip αλλά το #videogate των πολύ σοβαρών αυτής της χώρας. Έχουμε δηλαδή πολλά για να ενώσουμε δυνάμεις και να δώσουμε δυναμική για να βουίξει και ο τόπος.