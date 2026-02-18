«Marty Supreme»: Φιλοδοξία, Ιδρώτας και υπέροχο σινεμά

Δημοσιεύθηκε 18.02.2026 14:24

Το Marty Supreme του Josh Safdie είναι από εκείνες τις ταινίες που σε κερδίζουν όχι με το θέμα τους, αλλά με τον τρόπο που το μετατρέπουν σε καθαρό σινεμά. Ένα φαινομενικά παράδοξο premise, ένας νεαρός που θέλει να γίνει ο κορυφαίος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο, γίνεται όχημα για ένα φρενήρες, νευρώδες και βαθιά συγκινητικό πορτρέτο φιλοδοξίας, ταυτότητας και εμμονής. Για τον σινεφίλ θεατή, το φιλμ λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός: ιδρώνει, τρέμει, επιτίθεται και τελικά αποκαλύπτει την καρδιά του.

H αθλητική δραμεντί με πρωταγωνιστή τον Timothée Chalamet, κατατάσσεται επίσημα ως η πιο εμπορικά επιτυχημένη παγκόσμια κυκλοφορία όλων των εποχών για την A24. Η ταινία έχει συγκεντρώσει εντυπωσιακά έσοδα ύψους 147 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, εκ των οποίων 93 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες και 54 εκατομμύρια από τις διεθνείς αγορές. Οι πωλήσεις εισιτηρίων ξεπέρασαν εκείνες του οσκαρικού νικητή Καλύτερης Ταινίας «Everything Everywhere All at Once» (142 εκατομμύρια δολάρια).

O Chalamet, αχ αυτός ο Chalamet, που πλέον έχει αποδείξει το τεράστιο ταλέντο του δίνει μια από τις πιο τολμηρές και σωματικές ερμηνείες του. Ως Marty Mauser, ένας χαρακτήρας χαλαρά εμπνευσμένος από τον θρυλικό Marty Reisman, ο Chalamet δεν “παίζει” απλώς έναν ρόλο· τον ενσαρκώνει νευρικά, με κοφτές κινήσεις, βλέμμα που καίει και μια σχεδόν επικίνδυνη ένταση. Η ερμηνεία του ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την αλαζονεία, κάνοντας τον Marty ταυτόχρονα αντιπαθή και απολύτως μαγνητικό. Είναι μια δουλειά που θυμίζει γιατί το star power έχει αξία μόνο όταν συνοδεύεται από πραγματικό ρίσκο.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το σενάριο, ένα καταιγιστικό μωσαϊκό σκηνών, ρυθμών και εμμονών που φέρει καθαρά τη σφραγίδα του Safdie. Η Νέα Υόρκη του 1952 δεν λειτουργεί απλώς ως φόντο, αλλά ως ψυχολογικός χώρος: στενά δωμάτια, υπόγειες αίθουσες, θόρυβος, ιδρώτας και μια αίσθηση διαρκούς πίεσης. Το πινγκ-πονγκ κινηματογραφείται σαν μονομαχία επιβίωσης, με το μοντάζ και τον ήχο να μετατρέπουν κάθε αγώνα σε υπαρξιακή σύγκρουση.

Το Marty Supreme είναι σινεμά εμμονής, σινεμά χαρακτήρων, σινεμά που πιστεύει στη δύναμη της κίνησης και του ρυθμού. Ένα coming-of-age έπος που δεν ενδιαφέρεται να γίνει “εύκολο” ή καθησυχαστικό, αλλά να παραμείνει ζωντανό, άβολο και παθιασμένο. Για τους σινεφίλ, είναι μια από εκείνες τις ταινίες που δεν απλώς βλέπεις – τη νιώθεις στο σώμα σου.

Ημερομηνίες προβολών: 18, 24-25 Φεβρουαρίου στις 20.30

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.pantheon-theatre.com/