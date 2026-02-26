Το κουτάβι και η κάμερα

Δημοσιεύθηκε 26.02.2026 09:00

Όσο κι αν η διαφήμιση του Super Bowl επένδυσε στη συγκινητική εικόνα ενός παιδιού που ξαναβρίσκει το κουτάβι του, η απόσταση μέχρι την τεχνολογία που μπορεί να παρακολουθεί ανθρώπους σε επίπεδο γειτονιάς είναι μικρή.

Το Super Bowl δεν είναι μόνο ο κορυφαίος αγώνας αμερικάνικου football (το οποίο προσωπικά το βρίσκω αφόρητα βαρετό, κυρίως γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα). Είναι και μία υπέροχη μίνι-συναυλία από μεγάλους καλλιτέχνες (ο Bad Bunny φέτος με την αγαπημένη μου Lady Gaga σε λάτιν guest star εμφάνιση). Και είναι και ο μεγαλύτερος «διαγωνισμός» διαφημίσεων, με την κάθε εταιρεία να συναγωνίζεται για την καλύτερη (ο Γιώργος Λάνθιμος τους έσκισε όλους φέτος). Παρεμπιπτόντως αν σας ενδιαφέρει να ξενυχτήσετε για να το δείτε ζωντανά μπορείτε να το βρείτε στο δίκτυο έναντι του ευτελούς αντιτίμου του ενός ευρώ.

Ανάμεσα σε αυτές τις διαφημίσεις λοιπόν, υπήρχε και ένα «συγκινητικό» σποτ για τη νέα λειτουργία των καμερών για κουδούνια της Amazon, της σειράς Ring. Η λειτουργία ονομάζεται Search Party. Στη διαφήμιση, οι κάτοικοι μιας γειτονιάς κολλούν αφίσες για τα χαμένα κατοικίδιά τους. Το κουτάβι ενός μικρού κοριτσιού εξαφανίζεται και ο πατέρας της ανοίγει την εφαρμογή Ring Neighborhood. Με το πάτημα ενός κουμπιού, η λειτουργία Search Party «ξυπνά» εκατοντάδες κάμερες κουδουνιών στη γειτονιά. Τα πλάνα τους συνδυάζονται και το χαμένο σκυλάκι εντοπίζεται πάραυτα.

Στην πραγματικότητα, αυτό που προβλήθηκε ήταν ένα τεράστιο, δίκτυο βιντεοεπιτήρησης σε επίπεδο γειτονιάς. Η εικόνα είναι λιγότερο «ζεστή» όταν τη δει κανείς έξω από το συναισθηματικό πλαίσιο της διαφήμισης και τη συνδυάσει με τις ευρύτερες εξελίξεις γύρω από την επιτήρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ειδικός σε θέματα ιδιωτικότητας Κρις Γκίλιαρντ δήλωσε στο 404 Media ότι το σποτ ήταν «μια αδέξια προσπάθεια της Ring να βάλει ένα χαριτωμένο πρόσωπο σε μια μάλλον δυστοπική πραγματικότητα: εκτεταμένη, δικτυωμένη επιτήρηση από μια εταιρεία που διατηρεί στενές σχέσεις με τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες εξίσου παρεμβατικές εταιρείες επιτήρησης». Ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών στη Μασσαχουσέτη, Εντ Μάρκεϊ, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η λειτουργία SearchParty «σίγουρα δεν αφορά τα σκυλιά αλλά τη μαζική επιτήρηση».

Η εκπρόσωπος της Ring, Έμα Ντάνιελς, δήλωσε στο The Verge ότι η Search Party έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αντιστοίχιση εικόνων σκύλων και «δεν είναι ικανή να επεξεργάζεται ανθρώπινα βιομετρικά δεδομένα». Πρόσθεσε ότι η αναγνώριση προσώπων δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, είναι ξεχωριστή λειτουργία και δεν περιλαμβάνει κοινοτική κοινοποίηση. Όταν ρωτήθηκε αν η Search Party θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση ανθρώπων, απέφυγε να απαντήσει. Το ίδιο έκανε και στο ερώτημα αν το λογισμικό αναγνώρισης προσώπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ατόμων ή από αστυνομικές υπηρεσίες και την ICE.

Όμως η Ring ανακοίνωσε πρόσφατα μια ακόμη λειτουργία, το Familiar Faces, που, σύμφωνα με την εταιρεία, χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναγνωρίζει άτομα που έχουν εμφανιστεί πολλές φορές μπροστά από την κάμερα. Μπορεί να τα εντοπίσει σε απόσταση έως και τεσσάρων μέτρων περίπου και λειτουργεί σε συνδυασμό με τη δυνατότητα συνεχούς καταγραφής 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Ήδη, επίσης, οι χρήστες της Ring μπορούν να μοιράζονται οικειοθελώς υλικό από τις κάμερές τους με τοπικές αρχές μέσω της λειτουργίας Community Requests. Σύμφωνα με το The Verge, τα αιτήματα αυτά διαχειρίζονται τρίτοι πάροχοι, σήμερα μέσω της Axon, εταιρείας που κατασκευάζει taser και εξοπλισμό ασφαλείας. Σύντομα, τα αιτήματα θα περνούν και από συνεργασία με την εταιρεία FlockSafety, η οποία δηλώνει ότι προσφέρει «εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση ερευνών, την ενοποίηση δεδομένων και την αποτελεσματικότερη αναγνώριση εγκληματικής δραστηριότητας».

Στην ιστοσελίδα της η Ring διευκρινίζει ότι συμμορφώνεται με εντάλματα έρευνας και κλητεύσεις, αν και δηλώνει ότι αντιτίθεται σε αιτήματα που κρίνει υπερβολικά ή ακατάλληλα. Υπόσχεται επίσης ότι τα δεδομένα που θα κοινοποιούνται στη Flock θα χρησιμοποιούνται μόνο από τοπικές υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας, όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική και Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Όσο κι αν η διαφήμιση του Super Bowl επένδυσε στη συγκινητική εικόνα ενός παιδιού που ξαναβρίσκει το κουτάβι του, η απόσταση μέχρι την τεχνολογία που μπορεί να παρακολουθεί ανθρώπους σε επίπεδο γειτονιάς είναι μικρή. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να δει κανείς πώς ένα δίκτυο καμερών με Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να περάσει από την αναζήτηση χαμένων ζώων στο κυνήγι ανθρώπων. Πρώτα εκεί, και μετά σύντομα, κι εδώ.