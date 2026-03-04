Chatbots influencers

Δημοσιεύθηκε 04.03.2026 09:00

Ξεχάστε τα SEO, ήρθε το ΑΕΟ! Τα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης αναδεικνύονται σε έναν νέο, καθοριστικό παράγοντα για το μάρκετινγκ, αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους. Οφείλουν πλέον να διασφαλίσουν ότι οι απαντήσεις που δίνουν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης τις περιλαμβάνουν, τις περιγράφουν σωστά και τις προτείνουν ως επιλογές.

Οι New York Times αναφέρουν την περίπτωση της Athenahealth, εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών υγείας, η οποία στα τέλη του 2024 διαπίστωσε ότι δημοφιλή chatbots δεν γνώριζαν ορισμένες από τις υπηρεσίες της ούτε την ανέφεραν ως πιθανή λύση σε σχετικά ερωτήματα. Τα συστήματα αντλούσαν πληροφορίες από παλαιούς και μη ενημερωμένους ιστότοπους. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε την εταιρεία στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να σχεδιάσει στρατηγική μάρκετινγκ ειδικά για τα chatbots.

Παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται σε ολόκληρη την εταιρική Αμερική, καθώς οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο εργασίας, αλλά και τον τρόπο κατανάλωσης πληροφορίας. Η ανάδυση των chatbots ως ενδιάμεσων ανάμεσα στην πληροφορία και στον χρήστη δημιουργεί έναν νέο τύπο «influencer», το ίδιο το μοντέλο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια μακρά ιστορία μετασχηματισμών του ψηφιακού μάρκετινγκ. Από την πρώτη διαδικτυακή διαφήμιση το 1994 μέχρι την επικράτηση των βίντεο, των podcasts και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, κάθε νέο ψηφιακό περιβάλλον γέννησε νέα εργαλεία και πρακτικές. Οι δαπάνες για ψηφιακή διαφήμιση ξεπέρασαν τα παραδοσιακά μέσα το 2019 και ανήλθαν στα 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, σύμφωνα με την eMarketer.

Πολλοί θεωρούν ότι το νέο αυτό πεδίο αποτελεί συνέχεια της βελτιστοποίησης για μηχανές αναζήτησης. Όπως το SEO στόχευε στη βελτίωση της κατάταξης στα αποτελέσματα της Google, έτσι και το AEO ή GEO επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των απαντήσεων των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης. Η διαδικασία περιλαμβάνει δοκιμαστικά ερωτήματα, ανάλυση αποτελεσμάτων και προσαρμογές περιεχομένου.

Για τις ίδιες τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η OpenAI έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει την πώληση διαφημίσεων δίπλα στις απαντήσεις του ChatGPT. Παράλληλα, επιχειρήσεις επιδιώκουν να επηρεάσουν το περιεχόμενο των απαντήσεων παρέχοντας μεγάλο όγκο συγκεκριμένων και λεπτομερών πληροφοριών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πλατφόρμες που θεωρούνται αξιόπιστες από τα chatbots, όπως το Reddit, το LinkedIn και το Quora.

Η ταχύτητα προσαρμογής θεωρείται κρίσιμη, καθώς τα συστήματα παραμένουν ακόμη σχετικά ευέλικτα. Η Evertune, εταιρεία που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2024 για να βοηθήσει επιχειρήσεις να αναλύουν τι λένε τα chatbots γι' αυτές, έχει κύκλο εργασιών 20 εκατομμύρια δολάρια και εξυπηρετεί περισσότερους από 200 πελάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εταιρείες υγείας και φαρμάκων, αυτοκινητοβιομηχανίες, brands πολυτελείας και εταιρείες ηλεκτρονικών. Οι πελάτες της υποβάλλουν κατά μέσο όρο ένα εκατομμύριο ερωτήσεις τον μήνα, αναζητώντας ανακρίβειες ή ελλείψεις.

Τα chatbots εμφανίζονται ιδιαίτερα δεκτικά σε λεπτομερή δεδομένα, ειδικά όπου υπάρχει κενό πληροφόρησης. Ορισμένα brands αύξησαν δραστικά τον όγκο δημοσιεύσεων, ενώ αυτοκινητοβιομηχανίες δημοσίευσαν ολόκληρα εγχειρίδια χρήσης.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν και την έννοια του branding. Τα chatbots δεν ανταποκρίνονται σε αφηγηματικά στοιχεία ή δημιουργική ατμόσφαιρα, αλλά αναζητούν σαφήνεια, πληρότητα και υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας. Παράλληλα, προκύπτουν δυσκολίες, όπως η αδυναμία πρόσβασης σε περιεχόμενο πίσω από paywalls, η αναπαραγωγή παλαιών πληροφοριών και η παραγωγή ανακριβών δεδομένων.

Ένα μεμονωμένο αρνητικό σχόλιο σε φόρουμ μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα τις απαντήσεις. Σύμφωνα με στοιχεία της Parse, μιας μικρής, εξειδικευμένης εταιρεία μάρκετινγκ και ανάλυσης δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης, το Reddit ήταν ο ιστότοπος με τις περισσότερες αναφορές σε 27 εκατομμύρια απαντήσεις Τεχνητής Νοημοσύνης για ερωτήματα αναζήτησης λύσεων, ξεπερνώντας το YouTube, τη Wikipedia και ειδησεογραφικούς ιστότοπους. Πάνω από τις μισές απαντήσεις του ChatGPT σε τέτοια ερωτήματα ανέφεραν το Reddit.

Οι επιχειρήσεις καλούνται επίσης να διαχειριστούν το παλαιό τους περιεχόμενο, καθώς τα chatbots μπορούν να ανασύρουν πληροφορίες ακόμη και από υλικό δεκαετίας. Η ανάγκη για διαρκή επιμέλεια και επικαιροποίηση αναδεικνύεται ως κρίσιμος παράγοντας στη νέα εποχή όπου τα ρομπότ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Σε μια αγορά όπου οι απαντήσεις των αλγορίθμων διαμορφώνουν πλέον την εικόνα των εταιρειών πριν καν ο χρήστης επισκεφθεί τον ιστότοπό τους, η μάχη για την ορατότητα μεταφέρεται από τις μηχανές αναζήτησης στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.