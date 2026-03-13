«Sector 2» | Η Λευκωσία που συγκίνησε την Αθήνα

Δημοσιεύθηκε 13.03.2026 15:15

Μια συγκλονιστική πολιτιστική εμπειρία που ενώνει Λευκωσία και Αθήνα στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γράφει η Μαρία Γεωργίου*

Η Αθήνα έζησε μια από τις πιο δυνατές πολιτιστικές στιγμές των τελευταίων μηνών με τα εγκαίνια της έκθεσης «Sector 2: Λευκωσία», μιας έκθεσης που δεν παρουσιάζει απλώς ιστορία, αλλά μεταφέρει το συναίσθημα, τη μνήμη και την ανθρώπινη εμπειρία μιας πόλης που εξακολουθεί να φέρει το βάρος της διαίρεσης.

Η έκθεση φιλοξενείται στο ιστορικό Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων και αποτελεί μέρος του Πολιτιστικού Προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν παρουσία σημαντικών προσωπικοτήτων από την Ελλάδα και την Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά πολιτιστική και ιστορική σύνδεση των δύο χωρών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου, ο Υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας Ιάσωνας Φωτήλας και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Σταύρος Αυγουστίδης.

Πολιτιστική διπλωματία στην πράξη

Η επιτυχία της έκθεσης ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό ρόλο της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα ως πυλώνα πολιτιστικής διπλωματίας.

Η Πρεσβεία δεν λειτουργεί απλώς ως διπλωματικός θεσμός. Αποτελεί έναν ζωντανό δίαυλο πολιτισμού, ιστορίας και μνήμης ανάμεσα στις δύο πρωτεύουσες. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτή η έκθεση, η Κύπρος προβάλλει την ιστορία της, τον πολιτισμό της και τα βαθύτερα ζητήματα που διαμορφώνουν την ταυτότητά της.

Η παρουσία δεκάδων πρέσβεων, αξιωματούχων και προσωπικοτήτων του πολιτισμού στα εγκαίνια επιβεβαίωσε ότι η έκθεση ξεπέρασε τα όρια ενός απλού πολιτιστικού γεγονότος και εξελίχθηκε σε σημείο διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σημαντική υπήρξε επίσης η συμβολή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο μέσα από αυτή την πρωτοβουλία αναδεικνύει τον πολιτισμό ως ένα ισχυρό εργαλείο εξωστρέφειας και διεθνούς διαλόγου.

Η ιστορία μιας πόλης που δεν έπαψε ποτέ να μιλά

Κομβική υπήρξε και η συμβολή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, ενός από τους σημαντικότερους φορείς ιστορικής μνήμης στην Κύπρο.

Το μουσείο έχει διαχρονικά αναλάβει τον ρόλο της καταγραφής και ανάδειξης της ιστορίας της Λευκωσίας. Μέσα από την έκθεση αυτή, η ιστορία της πόλης ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα της Κύπρου και φτάνει στην καρδιά της Ελλάδας, αγγίζοντας ένα διεθνές κοινό.

Τα εκθέματα, ιστορικά τεκμήρια, αρχειακό υλικό, αντικείμενα καθημερινότητας, καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις και προσωπικές μαρτυρίες, δημιουργούν μια πολυδιάστατη εμπειρία που συγκινεί βαθιά τον επισκέπτη.

Υπάρχει μάλιστα ένα σημείο στην έκθεση που, σύμφωνα με πολλούς επισκέπτες, συμπυκνώνει όλη τη δύναμή της: ένα απλό αντικείμενο από ένα σπίτι κοντά στην Πράσινη Γραμμή παρουσιάζεται δίπλα σε φωτογραφίες της ίδιας γειτονιάς πριν και μετά το 1974.

Σε εκείνο το σημείο πολλοί σταματούν. Δεν μιλούν. Απλώς κοιτάζουν.

Γιατί ξαφνικά η ιστορία της Λευκωσίας δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι μια ανθρώπινη ιστορία.

Μια εμπειρία που συγκίνησε το κοινό

Όσοι παρευρέθηκαν στα εγκαίνια μιλούν για μια εκδήλωση με έντονο συναισθηματικό φορτίο. Δεν ήταν απλώς μια έκθεση - ήταν μια βιωματική διαδρομή στη μνήμη μιας πόλης.

Οι επισκέπτες περπατούν μέσα σε μια αφήγηση που αποκαλύπτει τις πληγές, αλλά και την ανθεκτικότητα της Λευκωσίας. Μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων, τις εικόνες και τα αντικείμενα μιας άλλης εποχής, η ιστορία αποκτά ανθρώπινη διάσταση.

Το κλίμα της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από συγκίνηση, υπερηφάνεια αλλά και βαθιά συνειδητοποίηση της σημασίας της μνήμης.

Όταν ο πολιτισμός γίνεται γέφυρα

Η «Sector 2: Λευκωσία» καταφέρνει κάτι σπάνιο: να μετατρέψει μια τοπική ιστορία σε ένα παγκόσμιο μήνυμα μνήμης και κατανόησης.

Η έκθεση δεν αφορά μόνο την Κύπρο. Αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε μια εποχή όπου η ιστορία, η ταυτότητα και η συλλογική μνήμη επαναπροσδιορίζονται, η ιστορία της Λευκωσίας, της τελευταίας διαιρεμένης πρωτεύουσας της Ευρώπης, παρουσιάζεται όχι μόνο ως πολιτικό ζήτημα αλλά ως μια ζωντανή εμπειρία μιας κοινωνίας που συνεχίζει να αναζητά την επανένωση.

Η παράλληλη παρουσίασή της τόσο στην Αθήνα όσο και στη Λευκωσία δημιουργεί έναν ισχυρό συμβολισμό: δύο πρωτεύουσες με κοινές ιστορικές και πολιτιστικές ρίζες που συναντιούνται μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό.

Έτσι, η «Sector 2: Λευκωσία» μετατρέπεται σε κάτι περισσότερο από μια έκθεση. Γίνεται ένας ζωντανός διάλογος μνήμης ανάμεσα σε πόλεις, κοινωνίες και γενιές.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό μήνυμα που αφήνει στον επισκέπτη:

Ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ιστορίας, ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργεί γέφυρες εκεί όπου κάποτε υπήρχαν σύνορα.

Γιατί τελικά η μνήμη δεν χωρίζει - ενώνει.

*εξωτερική συνεργάτιδα