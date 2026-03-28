Δημοσιεύθηκε 28.03.2026 08:01
«Έσhιει θκυό εφτομάες που προσπαθώ»: Ο καφκικός εφιάλτης με το ΥΠΕΣ τζιαι τους εκλογικούς καταλόγους

Πόσο εύκολο είναι τελικά να αλλάξεις εκλογική περιφέρεια ή να γραφτείς στους εκλογικούς καταλόγους;

 

Γράφει ο Fortino Samano*

Έσhιει θκυό εφτομάες που προσπαθώ να αλλάξω την εκλογική μου περιφέρεια τζιαι να γράψω τα δίδυμα στους εκλογικούς καταλόγους. Καφκικός εφιάλτης. Σίσυφος στον φαιδρό τζιαι παράλογο κόσμο του Καμύ. Υπουργείον Εσσωτερικών, Επαρχιακή Διοίκηση, αγενέστατοι δημόσιοι υπάλληλοι, αυταρχικοί μουχτάρηδες, απαρχαιωμένες τζιαι παράλογες διαδικασίες, ασάφειες, έλλειψη πληροφόρησης, αυστηρά πρόσωπα... αλλά επειδή το ζουμίν εν στες λεπτομέρειες όποιος θέλει να τ' ακούσει τζιερνά σουβλάκια τζιαι KEO στο Μπερλίν».

Teaser: Στα δίδυμα εσταλήκασιν επιστολές στην διεύθυνσην διαμονής τους που το Υπουργείον Εσσωτερικών που τους εκαλούσεν να εγγράφουν στους εκλογικούς καταλόγους. Στες επιστολές το ΥΠΕΣ επιστρατεύκει «απειλές» (επικαλείτε υποχρέωση απέναντι στον νόμο) αλλά τζιαι «καλοπιάσματα» (κάτι πατερναλιστικές παροτρύνσεις περί συμμετοχής τζιαι διαμόρφωσης του μέλλοντος τζιαι λοιπές μαλακίες). Τέσπα... το ΥΠΕΣ που έστειλεν τες επιστολές στα δίδυμα έσσω τους, εζήτησέν που τα δίδυμα αφού γεμώσουν τες σχετικές φόρμες να παν στον Μουχτάρη (ναι, ναι στον Μουχτάρη) για να πιστοποιήσει την διεύθυνσην τους.... ναι, ναι... τζιείνην στην οποίαν το ίδιο το ΥΠΕΣ τους έστειλεν τες φόρμες. Μαντέψετε τι εδέχτηκεν ο Μουτχτάρ ως τεκμήριο διαμονής των διδύμων στην συγκεκριμένη διευθηνση. Ναι, ναι... κερδίσατε... Ο Μουχτάρ εδέχτηκεν την επιστολή του ΥΠΕΣ προς τα δίδυμα ως τεκμήριο διαμονής τους στην συγκεκριμένη διεύθυνσην. Άτε τυχερούλλια ψυχαγωγώ σας μούχτην... αύριον πάλαι!

*λέκτορας και φωτογράφος

[Η δημοσίευση έγινε αρχικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και στη συνέχεια μας έδωσε την άδεια να το αναδημοσιεύοσουμε].

