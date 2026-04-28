H ταινία «Οδός Μάλαγα» έρχεται στον κινηματογράφο Πάνθεον

Δημοσιεύθηκε 28.04.2026 16:10
Η νέα ταινία της Maryam Touzani, μετά το «Το Μπλε Καφτάνι»

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία της καταξιωμένης δημιουργού Maryam Touzani κάνει πρεμιέρα, συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία μετά την επιτυχία του «Το Μπλε Καφτάνι».

Η ταινία έχει ήδη ξεχωρίσει διεθνώς, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις:

  • Βραβείο Κοινού «Armani Beauty»Venice Spotlight, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025
  • Επίσημη Πρόταση του Μαρόκου για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας (98α Βραβεία Όσκαρ, 2026)
  • Βραβείο Κοινού “World Cinema Favorite” – Φεστιβάλ Mill Valley 2025
  • Βραβείο Κοινού – Φεστιβάλ Denver 2025

Σύνοψη

Η Μαρία Άνχελες, μια 79χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην πόλη της, βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται όταν η κόρη της επιστρέφει από τη Μαδρίτη με σκοπό να πουλήσει το σπίτι της. Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να προστατεύσει τη ζωή, τις αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της. Στη διαδρομή αυτή, ανακαλύπτει ξανά απρόσμενα τον έρωτα και την επιθυμία.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Maryam Touzani (Μαριάμ Τουζανί)

Πρωταγωνιστούν: Carmen Maura, Marta Etura, Ahmed Boulane, María Alfonsa Rosso

Πληροφορίες 

Διάρκεια: 116’

Χώρες Παραγωγής: Μαρόκο, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο

Έτος: 2025

Γλώσσα: Ισπανικά (με ελληνικούς υπότιτλους)

Προβολές

Βραδινές προβολές:

01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13 Μαΐου στις 20:30

Απογευματινές προβολές:

02, 09, 10 Μαΐου στις 18:00

Κινηματοθέατρο Πάνθεον, οδός Διαγόρου , 1097, Λευκωσία | www.pantheon-theatre.com

 

 

 

 

 

