Το 23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού επιστρέφει σε νέα τοποθεσία στη Λεμεσό
Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 09:00
Το 23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού επιστρέφει σε νέα τοποθεσία στη Λεμεσό

Στην 23η του έκδοση, το Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού της Νέας Κίνησης επιστρέφει στις 5–7 Ιουνίου 2026, προτείνοντας μια ουσιαστική μετατόπιση: για πρώτη φορά, το φεστιβάλ ριζώνει εξολοκλήρου στον Δημοτικό Κήπο Λεμεσού, όπου βρίσκεται και το Δημοτικό Κέντρο Χορού, μετατρέποντάς τον σε έναν ζωντανό τόπο συνάντησης, κίνησης και συλλογικής εμπειρίας.

Ο Δημοτικός Κήπος, ένας ιστορικός πνεύμονας πρασίνου στο κέντρο της πόλης, λειτουργεί ως χώρος περιπάτου, αναψυχής, παιχνιδιού και καθημερινής συνύπαρξης, συνθέτοντας ήδη μια άτυπη χορογραφία της πόλης. Το φετινό φεστιβάλ προτείνει να δούμε τον κήπο ως έναν «κοινό τόπο», ένα δυναμικό δημόσιο οικοσύστημα όπου η χορογραφία δεν περιορίζεται στη σκηνή, αλλά διαχέεται στο τοπίο, στις σχέσεις, στις χειρονομίες και στις συλλογικές εμπειρίες. Η φετινή κατεύθυνση στρέφεται προς την ενίσχυση της τοπικής κοινότητας και τη δημιουργία συνθηκών για συνύπαρξη, ανταλλαγή, αλληλεγγύη και ενεργή συμμετοχή.

Οχτώ νέα καλλιτεχνικά έργα, με διαφορετικές προσεγγίσεις και μορφές, ενεργοποιούν τον χώρο του κήπου, δημιουργώντας καταστάσεις συνάντησης και προσκαλώντας το κοινό να περιπλανηθεί, να παρατηρήσει και να συμμετάσχει. Παράλληλα, για πρώτη φορά, το φεστιβάλ διαμορφώνει ένα ανοιχτό hub μέσα στον Δημοτικό Κήπο — έναν χώρο χαλάρωσης και συνεύρεσης με ροφήματα και σνακ — ενώ σηματοδοτεί την έναρξη και τη λήξη του με πάρτι στην παραλία. Στο φεστιβάλ παρουσιάζονται προτάσεις των Αντρέα Λουκά, Collins, Rhyzome Choreographic School (με τις Ρία Αλεξάνδρου και Έλενα Σαββίδου), Neus Montané, Αρετής Χουρδάκη και Ιόλης Κασκάνη, Μαρίας Παπαγεωργίου, Σέτας Αστραίου-Καρύδη και Νίκολας Μητροπούλου (!!) με το Interference net. καθώς και του Κωνσταντίνου Χρίστου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σε επόμενο στάδιο.

Το φεστιβάλ έχει ελεύθερη είσοδο.

Διοργανώνεται από τη Νέα Κίνηση, με χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και στήριξη από τον Δήμο Λεμεσού.

Πληροφορίες

23ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ Χορού Νέα Κίνηση Ομάδων Χορού, Χορευτών και Χορογράφων Κύπρου 

5-7 Ιουνίου 2026

Δημοτικός Κήπος Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες: @neakinisi_cyprus www.neakinisi.com

