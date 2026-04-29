«A disappearing act, an erroneous camouflaging»: Έκθεση του Λεόντιου Τουμπουρή στην γκαλερί eins

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 13:45

Ένα σύνολο έργων από πηλό και μέταλλο που διαπραγματεύεται την πολλαπλότητα, τη σύνδεση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη.

Η γκαλερί eins παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Λεόντιου Τουμπουρή με τίτλο A disappearing act, an erroneous camouflaging, η οποία περιλαμβάνει νέα και παλαιότερα έργα που επανεξετάζονται.

Με αφετηρία το ατελές φωτογραφικό του αρχείο και την πρακτική της συλλογής (gathering), ο Τουμπουρής παράγει ένα σύνολο έργων από πηλό και μέταλλο που διαπραγματεύεται την πολλαπλότητα, τη σύνδεση, την εξέλιξη και την ανάπτυξη. Μέσα από τις έννοιες της μετάβασης και της παύσης, η έκθεση διερευνά τις σωματικές και ψυχολογικές πολυπλοκότητες που εμπεριέχονται στην παρόρμηση για απόκρυψη, την ανάγκη για απόσυρση και τη θέληση για επιμονή, σε συνάρτηση με το πρόσφατο βιβλίο του εικαστικού με τίτλο Still.

Με την στήριξη του: Τμήματος Καλών Τεχνών, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια: 13 Μαΐου - 27 Ιουνίου 2026

Εγκαίνια: Τετάρτη 13 Μαΐου, 7μμ

Ώρες λειτουργίας:

14 Μαΐου - 17 Μαΐου, 12.00 - 20.00 18 Μαΐου - 27 Ιουνίου: Τετάρτη - Παρασκευή, 16.00 - 20.00 | Σάββατο, 11.00 - 14.00 ή με ραντεβού στο 99 522977

Διέυθυνση: eins gallery, οδός Θέμιδος 28, 3036 Λεμεσός