«The Greatest Nation Ever»: Έκθεση του Yeti στην γκαλερί Edit

Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 14:15

Η Edit Gallery παρουσιάζει την έκθεση The Greatest Nation Ever, την πρώτη ατομική έκθεση του Yeti στη γκαλερί. Τα έργα αναπτύσσονται σε φαντασιακούς κόσμους, διαμορφωμένους από την ισχύ, την πίστη και την αντίληψη, κόσμους ρευστούς και μεταβαλλόμενους, όπως και η πραγματικότητα που αντανακλούν.

Ο τίτλος λειτουργεί ως μια διπλή κίνηση. Αντλεί από τη γλώσσα της πολιτικής υπεροχής, ενώ ταυτόχρονα στρέφεται προς τα μέσα, προς την ανθρώπινη φαντασία: ρευστή, σουρεαλιστική και απρόβλεπτη. Εδώ, η έννοια του «έθνους» δεν αφορά έναν γεωγραφικό τόπο, αλλά έναν νοητικό χώρο που διαμορφώνεται μέσα από τη μνήμη, την αντίληψη και την πίστη.

Δουλεύοντας διαισθητικά, χωρίς προσχέδιο, ο Yeti αντλεί από την αντίστροφη προοπτική της βυζαντινής εικονογραφίας, δημιουργώντας συνθέσεις που συγκρατούν πολλαπλές οπτικές ταυτόχρονα. Μορφές, ζώα και θραύσματα τοπίου κινούνται ανάμεσα στο οικείο και το συμβολικό, συνθέτοντας εικόνες που μοιάζουν ταυτόχρονα άμεσες και αινιγματικές. Αναφορές στη μυθολογία, την ιστορία, την επιστήμη και τη θρησκεία εμφανίζονται και διαλύονται, χωρίς να καταλήγουν σε μια ενιαία αφήγηση, αφήνοντας το νόημα ανοιχτό.

Η αβεβαιότητα λειτουργεί ως μέθοδος και όχι ως περιορισμός. Τα έργα αντιστέκονται σε μια σταθερή οπτική, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα πεδίο όπου η ερμηνεία μεταβάλλεται διαρκώς.

Ένα διακριτικό στοιχείο σάτιρας διατρέχει την έκθεση. Αντί να οδηγούν σε συμπεράσματα, τα έργα παραμένουν σε μια κατάσταση αιώρησης, κινούμενα γύρω από ζητήματα ισχύος, ύπαρξης και της επίμονης παρουσίας της θνητότητας.

Divine Sign, 2025 , Oil on canvas , 40 x 30 cm , Courtesy of the artist and The Edit Gallery

Σχετικά με τον Yeti

Ο Yeti (γ. 1996) είναι ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και πραγματοποίησε ένα εξάμηνο σπουδών στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας. Ξεκινώντας από το γκράφιτι, η πρακτική του έχει επεκταθεί στη ζωγραφική, τις τοιχογραφίες, τη γλυπτική και την εγκατάσταση. Εργαζόμενος κυρίως με λάδι και σπρέι, δημιουργεί πολυεπίπεδες συνθέσεις που συνδυάζουν την αισθητική του δρόμου με συμβολικές και ιστορικοκαλλιτεχνικές αναφορές. Το έργο του εξερευνά θέματα ζωής, θανάτου και μεταμόρφωσης, αντλώντας από τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και τα Γιουνγκιανά αρχέτυπα, δημιουργώντας σουρεαλιστικές, συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες. Υπό το ψευδώνυμο «Yeti», διατηρεί μια συνειδητή απόσταση ανάμεσα στην προσωπική του ταυτότητα και την καλλιτεχνική του πρακτική.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκαίνια παρουσία του καλλιτέχνη: Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 18:30 – 21:30

Διάρκεια Έκθεσης: 8 Μαίου – 4 Ιουνίου 2026

Διεύθυνση: The Edit Gallery 1 Αγίας Ζώνης., 23 Nicolaou Pentadromos Centre, 3026, Λεμεσός,

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη– Παρασκευή, 15:00 – 19:00 | Σάββατο, 10:00 – 13:00

The Edit Gallery | +357 25 251710 | info@theeditgallery.com | i: @the_editgallery , fb: theeditgallery , theeditgallery.com