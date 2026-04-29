Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
«The Greatest Nation Ever»: Έκθεση του Yeti στην γκαλερί Edit
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 29.04.2026 14:15
«The Greatest Nation Ever»: Έκθεση του Yeti στην γκαλερί Edit

Jester is Dead, 2025, Oil and spray paint on canvas, 150 x 100 cm ,Courtesy of the artist and The Edit Gallery

Η Edit Gallery παρουσιάζει την έκθεση The Greatest Nation Ever, την πρώτη ατομική έκθεση του Yeti στη γκαλερί. Τα έργα αναπτύσσονται σε φαντασιακούς κόσμους, διαμορφωμένους από την ισχύ, την πίστη και την αντίληψη, κόσμους ρευστούς και μεταβαλλόμενους, όπως και η πραγματικότητα που αντανακλούν.

Ο τίτλος λειτουργεί ως μια διπλή κίνηση. Αντλεί από τη γλώσσα της πολιτικής υπεροχής, ενώ ταυτόχρονα στρέφεται προς τα μέσα, προς την ανθρώπινη φαντασία: ρευστή, σουρεαλιστική και απρόβλεπτη. Εδώ, η έννοια του «έθνους» δεν αφορά έναν γεωγραφικό τόπο, αλλά έναν νοητικό χώρο που διαμορφώνεται μέσα από τη μνήμη, την αντίληψη και την πίστη. 

Δουλεύοντας διαισθητικά, χωρίς προσχέδιο, ο Yeti αντλεί από την αντίστροφη προοπτική της βυζαντινής εικονογραφίας, δημιουργώντας συνθέσεις που συγκρατούν πολλαπλές οπτικές ταυτόχρονα. Μορφές, ζώα και θραύσματα τοπίου κινούνται ανάμεσα στο οικείο και το συμβολικό, συνθέτοντας εικόνες που μοιάζουν ταυτόχρονα άμεσες και αινιγματικές. Αναφορές στη μυθολογία, την ιστορία, την επιστήμη και τη θρησκεία εμφανίζονται και διαλύονται, χωρίς να καταλήγουν σε μια ενιαία αφήγηση, αφήνοντας το νόημα ανοιχτό. 

Η αβεβαιότητα λειτουργεί ως μέθοδος και όχι ως περιορισμός. Τα έργα αντιστέκονται σε μια σταθερή οπτική, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα πεδίο όπου η ερμηνεία μεταβάλλεται διαρκώς. 

Ένα διακριτικό στοιχείο σάτιρας διατρέχει την έκθεση. Αντί να οδηγούν σε συμπεράσματα, τα έργα παραμένουν σε μια κατάσταση αιώρησης, κινούμενα γύρω από ζητήματα ισχύος, ύπαρξης και της επίμονης παρουσίας της θνητότητας. 

Divine Sign, 2025 , Oil on canvas , 40 x 30 cm , Courtesy of the artist and The Edit Gallery 

 

Σχετικά με τον Yeti 

Ο Yeti (γ. 1996) είναι ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και πραγματοποίησε ένα εξάμηνο σπουδών στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας. Ξεκινώντας από το γκράφιτι, η πρακτική του έχει επεκταθεί στη ζωγραφική, τις τοιχογραφίες, τη γλυπτική και την εγκατάσταση. Εργαζόμενος κυρίως με λάδι και σπρέι, δημιουργεί πολυεπίπεδες συνθέσεις που συνδυάζουν την αισθητική του δρόμου με συμβολικές και ιστορικοκαλλιτεχνικές αναφορές. Το έργο του εξερευνά θέματα ζωής, θανάτου και μεταμόρφωσης, αντλώντας από τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και τα Γιουνγκιανά αρχέτυπα, δημιουργώντας σουρεαλιστικές, συναισθηματικά φορτισμένες εικόνες. Υπό το ψευδώνυμο «Yeti», διατηρεί μια συνειδητή απόσταση ανάμεσα στην προσωπική του ταυτότητα και την καλλιτεχνική του πρακτική. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εγκαίνια παρουσία του καλλιτέχνη:  Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | 18:30 – 21:30 

Διάρκεια Έκθεσης: 8 Μαίου – 4 Ιουνίου 2026 

Διεύθυνση: The Edit Gallery 1 Αγίας Ζώνης., 23 Nicolaou Pentadromos Centre, 3026, Λεμεσός,

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη– Παρασκευή, 15:00 – 19:00 | Σάββατο, 10:00 – 13:00 

The Edit Gallery  | +357 25 251710  | info@theeditgallery.com  | i: @the_editgallery , fb: theeditgallery , theeditgallery.com   

 

Tags

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
The Edit Gallery
YETI
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα