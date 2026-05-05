«I DROPPED MY LUCKY CHARM» | Σειρά εργαστηρίων στο Endrosia Project Space

Δημοσιεύθηκε 05.05.2026 11:15

Καθ' όλο τον μήνα Μάιο, η designer Laura Segalà Ortoll και η καλλιτέχνις Rita Borralho Silva παρουσιάζουν το πρότζεκτ i dropped my lucky charm, and now everything is out of control στο Endrosia Project Space (Τρικούπη 68, 1016).

Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα εργαστήρια ελεύθερης συμμετοχής, εστιάζοντας στα φυλαχτά, στα γούρια, και στη σχέση μας με λέξεις και αντικείμενα. Στο τέλος του μηνός, θα υπάρξει έκθεση, περφόρμανς και παρουσίαση έκδοσης.

Δήλωση συμμετοχής: forms.gle/7aikcCxmbBkqkBp38

Η τύχη έχει δύο πόδια | Κυριακή 10 Μαΐου: 11:00–18:00

Μια συλλογική περιήγηση κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου ποταμού, εξερευνώντας το περπάτημα τόσο ως αρχείο όσο και ως πρακτική. Στις όχθες του ποταμού θα αναζητήσουμε φυλαχτά και γούρια, ενώ θα ακολουθήσουν στιγμές αφήγησης και θεατρικών ασκήσεων περφόρμανς. Η διαδρομή ολοκληρώνεται σε έναν φυσικό χώρο πηλού, όπου θα συλλέξουμε υλικό για τα επόμενα εργαστήρια.Τι να φέρετε: άνετα ρούχα, νερό, φαγητό και σνακ.

Τα Φυλαχτά ως Λέξεις | Τρίτη 12 Μαΐου: 17:30–19:30

Ένα εργαστήριο γραφής που εξερευνά τη γλώσσα ως ξόρκι, όπου οι λέξεις, όπως άδεια αντικείμενα, είναι έτοιμες να μετασχηματιστούν αλχημικά. Αναζητώντας προστασία μέσα από τη ρευστότητα της γλώσσας.

Τα Φυλαχτά ως Δοχεία | Τρίτη 19 Μαΐου: 17:30–19:30

Ένα πρακτικό εργαστήριο χρησιμοποιώντας τον πηλό που συλλέξαμε στην πρώτη περιήγηση. Σε αυτό το εργαστήριο, οι λέξεις-φυλαχτά μας παίρνουν μορφή μέσα από το υλικό.Τι να φέρετε: ρούχα κατάλληλα για εργασία με πηλό.

Η Γοητευτική Συνέλευση | Πέμπτη 24 Μαΐου: 11:30–17:30

Ένα συλλογικό εργαστήριο δημιουργίας έκδοσης, όπου οι πιο βαθιές επιθυμίες, αναμνηστικά και μνήμες μας θα αποτυπωθούν στο χαρτί. Χρησιμοποιώντας ανοιχτές τεχνικές βιβλιοδεσίας, θα συνθέσουμε ένα κοινό αρχείο των συναντήσεων της διαμονής.Τι να φέρετε: ανακυκλωμένο χαρτί (που έχετε στο σπίτι), σελίδες από παλιά βιβλία, εφημερίδες, φωτογραφίες, εισιτήρια… (λάβετε υπόψη ότι θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογική έκδοση)

Ενθύμιο | Παρασκευή 29 Μαΐου: 18:00

Μια εκδήλωση που σηματοδοτεί το τέλος τεσσάρων εβδομάδων έρευνας και δημιουργίας, με έκθεση και παρουσίαση της έκδοσης. Αναμένεται μια πολύ τυχερή βραδιά.