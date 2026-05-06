«Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου» | Παρουσιάζεται στις 15 Μαΐου ο κατάλογος της αναδρομικής έκθεσης του Ανδρέα Παρασκευά

Δημοσιεύθηκε 06.05.2026 14:44

Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πινακοθήκη Λάρνακας επιμελείται η Σουζάνα Αναστάση.

Ο Δήμος Λάρνακας προσκαλεί το κοινό στην τιμητική παρουσίαση του καταλόγου της αναδρομικής έκθεσης του καλλιτέχνη Ανδρέα Παρασκευά, με τίτλο «Μαρτύριες Ενός Αθέατου Χρόνου». Η εκδήλωση, την οποία επιμελείται η Σουζάνα Αναστάση, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025 στις 19.00, στην Πινακοθήκη Λάρνακας επί της πλατείας Ευρώπης.

Αναστάση: Ένα έργο που αντιστέκεται σε εύκολες κατηγοριοποιήσεις

Συμφώνα με την επιμελήτρια, Σουζάνα Αναστάση, στη διάρκεια περισσότερων από τριών δεκαετιών, ο Ανδρέας Παρασκευάς οικοδόμησε ένα έργο που αντιστέκεται σε εύκολες κατηγοριοποιήσεις.

Όπως αναφέρει, η ζωγραφική του δεν είναι απλώς παραστατική, είναι θεατρική, ψυχολογική και βαθιά ανθρώπινη.

«Από τις σκηνοθετημένες συνθέσεις των πρώιμων χρόνων έως τα πιο ενδοσκοπικά και ατμοσφαιρικά φορτισμένα έργα της πρόσφατης περιόδου, οι καμβάδες του λειτουργούν ως ένα διαρκές θέατρο: ένας χώρος όπου σώματα, μνήμη και ευαλωτότητα παραμένουν σε διαρκή κίνηση».

Ο κατάλογος που συνοδεύει την έκθεση Μαρτυρίες ενός Αόρατου Χρόνου, και παρουσιάζεται στις 15 Μαΐου, συγκεντρώνει για πρώτη φορά αυτή τη συνεκτική καλλιτεχνική πορεία στο πλήρες της εύρος.

Η έκθεση, όπως περιγράφει, ανιχνεύει μια καριέρα που δεν έπαψε ποτέ να αναζητεί, από σκηνές έντονης θεατρικότητας και φωτεινού χρώματος στα τέλη της δεκαετίας του '80, μέσα από μια περίοδο ψυχολογικής ανασκαφής στα χρόνια του 2000, έως μια ωριμότερη σύνθεση όπου το ιδιωτικό και το κοινωνικό συμπλέκονται χωρίς να διευθετούνται.

Αυτό που διαφοροποιεί τον Παρασκευά δεν είναι η προσήλωσή του στην παραστατική ζωγραφική σε μια εποχή εννοιολογικών αποστάσεων. Είναι η άρνησή του να επιλύσει την ένταση. Οι μορφές του παραμένουν σε κατάσταση γίγνεσθαι. Η ευαλωτότητα δεν εξωραΐζεται ούτε εκμεταλλεύεται· αναγνωρίζεται ως συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο κατάλογος σχεδιάστηκε από τον Γιάννο Χριστοφόρου, η οπτική γλώσσα του οποίου προσφέρει στο έργο τον χώρο και την ανάσα που απαιτεί. Η φωτογράφηση έγινε από τον Μάριο Σουρούλλα, σε συνδυασμό με αρχειακό φωτογραφικό υλικό.

Οι Μαρτυρίες ενός Αόρατου Χρόνου δεν αποτελούν ένα κλείσιμο. Είναι μια πρόσκληση, να κοιτάξουμε, να αργήσουμε, να γίνουμε συμμέτοχοι στην πράξη της θέασης.

Πληροφορίες

Παρουσίαση του κατάλογου της «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου»

Ημερομηνία: Πέμπτη 15 Μαΐου 2025

Ώρα: 19.00

Χώρος: Πινακοθήκη Λάρνακας, Πλατεία Ευρώπης, Λάρνακα

Επιμέλεια: Σουζάνα Αναστάση

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 24644304, 99313151