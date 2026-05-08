«Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο»: Έκθεση φωτογραφίας για φιλανθρωπικό σκοπό

Δημοσιεύθηκε 08.05.2026 11:08

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την ΑΗΚ, παρουσιάζουν 66 φωτογραφίες από 28 φωτογράφους, σε δημιουργικό διάλογο με την ποίηση

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 27 Μαΐου 2026, ώρα 19:00, στα Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος) και θα πλαισιωθούν από σύντομο μουσικό πρόγραμμα για τσέλο με τον Robertas Grod, με έργα των Johann Sebastian Bach, Gaspar Cassadó και Γιώργου Κάρβελλου. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Φιλανθρωπικός σκοπός

Όλες οι φωτογραφίες θα διατίθενται προς πώληση και μέρος των εσόδων θα προσφερθεί στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, ενισχύοντας τη σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την κοινωνική προσφορά.

Περιγραφή έκθεσης

Στην έκθεση παρουσιάζονται δύο ενότητες με κοινή θεματική - δέντρα, ρίζες, κύκλοι ζωής - συνολικά 66 φωτογραφίες από 28 φωτογράφους, σε δημιουργικό διάλογο με την ποίηση, που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του Poetry Moves International Festival/ Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης 2025, το οποίο διοργανώνεται κάθε Οκτώβριο στη Λευκωσία από το 2023.

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο PhOETRY III, περιλαμβάνει 34 επιλεγμένα έργα από διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το 2025, στον οποίο υποβλήθηκαν συνολικά 405 φωτογραφίες από επτά χώρες. Κάθε φωτογραφία συνοδεύεται από το ποίημα που την ενέπνευσε, ενώ στον χώρο προβάλλεται επίσης, καλλιτεχνικό βίντεο που δένει τις φωτογραφίες με απαγγελίες στην πρωτότυπη γλώσσα των ποιητών.

Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «Η ποίηση της εικόνας», είναι ένας αντίστροφος δημιουργικός διάλογος, όπου φωτογραφίες οκτώ + 1 φωτογράφων λειτούργησαν ως αφετηρία για τη συγγραφή νέων ποιημάτων από οκτώ Κύπριους ποιητές. Τα ποιήματα παρουσιάζονται οπτικά και ηχητικά, μέσα από τις αυθεντικές φωνές των δημιουργών, πλάθοντας έναν πολυαισθητηριακό διάλογο ανάμεσα στην εικόνα και τον λόγο.

Είσοδος Ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: 27 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2026

Ώρες: Δ–Π 10:00 –14:00 · ΣΚ 12:00 –15:00

Διοργανωτές: Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και ΑΗΚ

Υποστήριξη: Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου

Επιμέλεια: Γιώργα Σολομώντος

Παραγωγή: GSA Cultural Production LTD

https://www.poetry-moves-international-festival.com/2026-echoes-of-trees-between-image-and-verse/

Οι Φωτογράφοι:

Αλέξανδρος Γιωρκάτζης (Κύπρος) – Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Κύπρος) – Σίμος Χαραλάμπους (Κύπρος) – Ερατώ Καντούνα (Κύπρος) - Αλέξανδρος Σεμπάστιαν Κουννή (Κύπρος) - Ηλίας Λάμπρου (Κύπρος) – Θάνος Σαββίδης (Κύπρος) – Αλίκη Μεταξά Παναγή (Κύπρος) – Αλέκος Σωτηρίου (Κύπρος) – Sebough Voskeritchian (Κύπρος) – Γιάννος Ζαχαρίου (Κύπρος), Άλκης Δημητρίου (Κύπρος/Γερμανία) – Anastasia Potekhina (Ρωσία/Κύπρος) – Νέλλη Τραγούστη (Ελλάδα/Γερμανία) – Χρήστος Μανουσάκης (Ελλάδα/Γερμανία) – Κώστας Σταμούλης (Ελλάδα/Γερμανία) – David Beecroft (Καναδάς/Γερμανία) – Guenay Ulutuncok (Τουρκία/Γερμανία) – Farshad Broumand Gohar (Ιράν/Γερμανία) – Παναγιώτης Φταράς (Ελλάδα) – Παναγιώτης Καψάλης (Ελλάδα) – Μαρία Κλειδά (Ελλάδα) – Σταύρος Μακρίδης (Ελλάδα) – Παναγιώτης Τσαντήλας (Ελλάδα) - Jacky Martin (Γαλλία) – Wilma Westers (Ολλανδία) – Dirk Schimkat (Γερμανία) – Gerald Zoerner (Γερμανία).

Οι ποιητές:

Κυριάκος Χαραλαμπίδη, Νίκος Ορφανίδης, Ευρυδίκη Περικλέους-Παπαδοπούλου, Βασίλκα Πέτροβα Χατζήπαπα, Έλενα Γεωργίου, Ρήσος Χαρίσης, Δάφνη Νικήτα, Ρωξάνη Νικολάου, Ειρήνη Αγγελίνα, Όλγα Οικονομίδου, Σταύρος Ξ. Πέτρου, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μανόλης Αναγνωστάκης, Rabindranath Tagore, Rainer Maria Rilke, Khalil Gibran, Joyce Kilmer, Margart Tod Ritter, Robert Desnos, Pablo Neruda, Antonia Pozzi.

Γιάννος Ζαχαρίου

Ηλίας Λάμπρου