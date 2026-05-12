27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου: Επιστρέφει στο Θέατρο Ριάλτο στις 30 Μαΐου – 21 Ιουνίου 2026

Δημοσιεύθηκε 12.05.2026 13:10

Αποτελώντας τον κορυφαίο θεσμό σύγχρονου χορού στην Κύπρο από το 1998, το Φεστιβάλ φέρνει κάθε χρόνο στο κοινό πρωτοποριακές παραγωγές από την Κύπρο και το εξωτερικό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της τοπικής χορευτικής σκηνής.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, παρουσιάζει το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, από τις 30 Μαΐου έως τις 21 Ιουνίου 2026, στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό και στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάζει ένα δυναμικό πρόγραμμα υψηλού επιπέδου με ομάδες από την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Βέλγιο και τη Φινλανδία, αναδεικνύοντας ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων χορογραφικών φωνών.

Τα διεθνή έργα επιλέγηκαν από τον Καλλιτεχνικό Σύμβουλο του Φεστιβάλ, χορογράφο Φώτη Νικολάου, μέσω ανοιχτού καλέσματος, ενώ η κυπριακή συμμετοχή επιλέγηκε από τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του “Προγράμματος Ενίσχυσης της δημιουργίας και Έρευνας στον Τομέα του Σύγχρονου Χορού – ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2025”.

Μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, τα έργα διερευνούν το σώμα ως φορέα μνήμης, εμπειρίας και μεταμόρφωσης, προσφέροντας στο κοινό μια άμεση και ζωντανή εμπειρία σύγχρονου χορού.

Όλες οι παραστάσεις ξεκινούν στις 20:30, βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα πιο κάτω.

30 Μαΐου | Θέατρο Ριάλτο BLKDOG – Botis Seva (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ) | 65’ | 16+

Το BLKDOG αποτελεί ένα αιχμηρό, ποιητικό σχόλιο του Botis Seva για το πώς οι νέοι σήμερα ανταποκρίνονται σε έναν κόσμο που δεν έχει κτιστεί για αυτούς. Μια hip-hop χορευτική παράσταση γεμάτη συναίσθημα. Tο έργο αποκαλύπτει τη βίαιη σύνδεση ανάμεσα στην αυτοανακάλυψη και την αυτοκαταστροφή, ενώ παράλληλα διερευνά πώς παλεύουμε με τις αδυναμίες μας για να βρούμε μια αίσθηση γαλήνης.

Σκηνοθέτης & Χορογράφος: Botis Seva.Ερμηνεία: Far From The Norm Dance Artists

3 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο THE BARBARIAN NIGHTS – Hervé Koubi (ΓΑΛΛΙΑ) | 60’ | 7+

Το έργο έχει τις ρίζες του στη συγκλονιστική ιστορία της Μεσογείου. Πέντε χρόνια ζωής ανάμεσα στη Γαλλία και την Αλγερία, στις αντίπερα όχθες της Μεσογείου, της θάλασσας που βρίσκεται στην απαρχή ξεριζωμένων ανθρώπων, οι οποίοι μοιράζονται μια κοινή καταγωγή, θεμελιώδη χαρακτηριστικά και τους οποίους ονομάζουμε «Μεσογειακούς». Ποιοι ήταν αυτοί οι Βάρβαροι που εισέβαλλαν από τον Βορρά, οι μυστηριώδεις λαοί της θάλασσας. Ποιοι ήταν οι Βάρβαροι της Ανατολής; Οι Πέρσες, οι Ίωνες, οι Βαβυλώνιοι, οι Αραβομουσουλμάνοι; Ο χορογράφος στρέφει το βλέμμα προς αυτό που θεωρεί πιο όμορφο απ’ όλα: τη συνύπαρξη και τη διασταύρωση πολιτισμών και θρησκειών μέσα στον χρόνο.

Χορογραφία: Hervé Koubi. Βοηθός: Fayçal Hamlat. Ερμηνεία: Badr Benr Guibi, Giacomo Buffoni, Mohammed Elhilali, Youssef El Kanfoudi, Islam Kunakkulov, Abdelghani Ferradji, Oualid Guennoun, Vladimir Grev, Bendehiba Maamar, Nadjib Meherhera, Houssni Mijem, Ismail Oubbajaddi, Ayoub Rouifi, El Houssaini Zahid.

10 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο | SIRENS – Ermira Goro (ΕΛΛΑΔΑ) | 37’

Η παράσταση Sirens προσκαλεί τους θεατές σε ένα αισθησιακό και μυστηριακό ταξίδι στον κόσμο της επιθυμίας και της κοινωνικής της έκφρασης. Οι ερμηνευτές μεταμορφώνονται επί σκηνής, εκφράζοντας μέσα από την κίνησή τους μια ιστορία ονείρων και ελευθερίας. Τα δύο σώματα οικειοποιούνται και αποστρέφονται στερεοτυπικούς ρόλους των φύλων, δημιουργώντας μια ιδιότυπη γλώσσα αυτοέκφρασης. Την πρωτότυπη μουσική σύνθεση της παράστασης υπογράφει ο Jeph Vanger.

Σύλληψη– Χορογραφία: Ερμίρα Γκόρο. Κινησιολογικό υλικό, χορογραφία: σε συνεργασία με τους ερμηνευτές. Ερμηνευτές: Χαρά Κότσαλη, Άγγελος Κολοσιώνης.

Φωτογραφία: arclabyrinth

13 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο & 15 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ODE – Έλενα Αντωνίου (ΚΥΠΡΟΣ) | 45’ | 16+

Το έργο έχει να κάνει με το μαζί, με το «καμία μόνη». Με τους τρόπους που μπορούμε να βρούμε για να διευρύνουμε τον χώρο που μας αναλογεί ως γυναίκες. Ένα σωματικό ποίημα που εξερευνά τον πυρήνα της γυναικείας δύναμης μέσα από το βλέμμα και την κίνηση. Στο ODE, οι δύο καλλιτέχνιδες επαναπροσδιορίζουν τον εκάστοτε θεσμικό χώρο παρουσίασής του σε πεδίο συντονισμού και στέκονται εκεί όπου συναντιούνται η ρήξη και η αναγέννηση. Το βλέμμα καθορίζει, βλέποντας με τον ερωτισμό που διεκδικεί να φέρει κοντά, να ενώσει. Η ευαλωτότητα γίνεται δίοδος προς μια άλλη ισχύ. Οι ιεραρχίες και οι ρόλοι υποχωρούν. Η παρουσία επιβάλλεται, γίνεται ήχος, η κίνηση δόνηση και η συνύπαρξη μια μορφή διεκδίκησης. Όπως λέει η Audre Lorde: «Η σιωπή σου δεν θα σε προστατεύσει.»

Iδέα, Χορογραφία, Ερμηνεία:Έλενα Αντωνίου. Ερμηνεία: Άννα Παπαθανασίου. Μουσική: Μαρία Σπίβακ. Δραματουργία: Οδυσσέας Ι. Κωνσταντίνου.

18 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο THE DOG DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens (ΒΕΛΓΙΟ) | 75’ | 12+

Ο Jan Martens δημιούργησε εκ νέου την ομότιτλη επιτυχημένη παράστασή του με την GRIP σε μια νέα διανομή. Στο έργο αυτό, ο χορευτής ορίζεται καθαρά ως ερμηνευτής που επιδιώκει την τελειότητα. Εκτελώντας μια σύνθετη, μαθηματική, έντονη και εξαντλητική χορογραφία, που απαιτεί απόλυτη ομοιομορφία, οι οκτώ χορευτές τελικά κάνουν λάθη. Και τότε οι μάσκες πέφτουν. Ποιοι είμαστε ως κοινό όταν παρατηρούμε την εξάντληση των χορευτών σαν να πρόκειται για ταυρομαχία σε αρένα; Είναι ο σύγχρονος χορός ένα είδος «στριπτίζ» για την ελίτ; Το έργο μετατοπίζει τη θέση του θεατή: από παθητικό δέκτη της εμπειρίας σε ενεργό στοχαστή της.

Χορογραφία: Jan Martens. Repetitor / Καλλιτεχνική υποστήριξη: Naomi Gibson. Καλλιτεχνική υποστήριξη / Καθοδήγηση: Steven Michel, Piet Defrancq. Ερμηνεία: Pierre Bastin, Camilla Bundel, Jim Buskens, Zoë Chungong, Simon Lelièvre, Florence Lenon, Elisha Mercelina, Dan Mussett, Pierre Adrien Touret, Zora Westbroek, Maisie Woodford, Paolo Yao.

Φωτογραφία:Stephanie Nash

21 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο TEMPO – Kalle Nio & Fernando Melo (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) | 60’ | 8+

Mια συνεργασία μεταξύ του μάγου και εικαστικού καλλιτέχνη Kalle Nio και του χορογράφου Fernando Melo. Βασίζεται σε κείμενο του Harry Salmenniemi, καθώς και σε σκηνές χωρίς λόγια που αναπτύσσονται γύρω από τον χορό και τα σκηνικά τεχνάσματα, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται, αντιστρέφεται και ακινητοποιείται. Το Tempo καλεί το κοινό να αναρωτηθεί πώς διαμορφώνεται η εμπειρία του χρόνου και με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αντιληπτός. Ταυτόχρονα, αφυπνίζει τον θεατή ως προς τη δική του χρονικότητα. Ο Βραζιλιάνος χορογράφος Fernando Melo δημιουργεί μια χορογραφία για τρεις εξαίρετους ερμηνευτές που αψηφά τη βαρύτητα και τον χρόνο. Η Σλοβένα χορεύτρια και μαριονετίστρια Barbara Kanc, ο Ιταλός χορευτής Luigi Sardone και ο Σουηδός χορευτής-ακροβάτης Winston Reynolds κινούνται σε ένα πεδίο μεταξύ χορού, θεάτρου και ακροβατικών. Οι κινήσεις τόσο των ερμηνευτών όσο και του σκηνικού αγγίζουν, αλλά και υπερβαίνουν, τα όρια του αδύνατου.

Ιδέα: Nio, Melo & Salmenniemi. Σκηνοθέτης: Kalle Nio. Χορογραφία: Fernando Melo. Κείμενο: Harry Salmenniemi. Ερμηνεία: Barbara Kanc, Winston Reynolds, Luigi Sardone, Iiro Näkki.

Φωτογραφία: Kalle Nio

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισιτήριο: €10 για κάθε παράσταση

E-ticket: https://rialto.interticket.com/

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

* Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους, ΑμεΑ και επαγγελματίες στον τομέα του χορού.