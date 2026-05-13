Το Otaku Day επιστρέφει αυτό το Σάββατο με μια μέρα αφιερωμένη στην Ιαπωνική pop κουλτούρα

Δημοσιεύθηκε 13.05.2026 17:30

Ετοιμαστείτε για μια ολόκληρη μέρα αφιερωμένη στην Ιαπωνία, τα anime, τα manga, το gaming, το cosplay, τη μουσική, το φαγητό και την pop κουλτούρα, καθώς το Cyprus Comic Con παρουσιάζει το Otaku Day, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, από τις 12:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, στο Mall of Cyprus (δίπλα από το IKEA).

Το Otaku Day μεταμορφώνει το Mall of Cyprus (1ος όροφος και άνω εξωτερικός χώρος στάθμευσης) σε μια ζωντανή γιορτή ιαπωνικής κουλτούρας και ψυχαγωγίας, φέρνοντας κοντά φίλους των anime, manga, cosplay, gaming, ιαπωνικής μουσικής και ιαπωνικής κουζίνας, μέσα από ένα γεμάτο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, performances, εμπειριών και διαγωνισμών.

Το Otaku Day πραγματοποιείται με την ονομαστική υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Κύπρο και το Cyprus Comic Con είναι περήφανο να ανακοινώσει πως ο Ιάπωνας Πρέσβης, εξοχότατος κ. Iwasaki θα πραγματοποιήσει σύντομο χαιρετισμό στις 17:00 για την έναρξη του cosplay contest της εκδήλωσης.

Οι διεθνείς καλεσμένοι μουσικοί Jero 11 (παίζοντας το παραδοσιακό ιαπωνικό shamisen), Black Tsubaki και DJ Manimal θα εμφανιστούν live μαζί με το τοπικό anime tribute συγκρότημα Dopanime και τη Strovolos String Orchestra & Choir.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν:

Αυθεντική ιαπωνική κουζίνα από το Minako's Kitchen

Artists, pop-up booths, shops, quests, karaoke, gaming activities, live J-Music, dance performances και DJs

Εμπειρίες δοκιμής kimono με τη MayumiIkebana demonstrations

Ιαπωνικά snacks όπως Katsu Sando, sake και Japanese cocktails

Manga Lending Library όπου οι επισκέπτες μπορούν να δανείζονται manga και να τα ανταλλάζουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας

Gachapon Experience όλη μέρα

Free Play sessions του Tekken 8Interactive activities όπως το Guess The Anime Quiz

Ένα από τα μεγαλύτερα highlights της εκδήλωσης θα είναι το Cosplay Contest, με δώρα αξίας έως και €1500, ενώ πέντε cosplayers θα κερδίσουν Mall Gift Cards. Οι κριτές του cosplay competition θα είναι: Helen Christofi (@mel0nitsa)Nyree Hapetian (@Manic.Crafts).

Το μουσικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει:

13:30 – Strovolos String Orchestra & Choir με anime-inspired μουσικές, συμπεριλαμβανομένου του “Binks’ Sake” από το One Piece

14:00 – Dopanime

15:00 – Black Tsubaki

16:00 – Jero 11

18:00 – Cray6ix

18:30 – DJ Manimal

Το Otaku Day πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Embassy of Japan in Cyprus και χορηγούς τους :Kemanes Print ShopBook OdysseyABL Filmsgamersboulevard.com,Dondake Ltd,Ksana Used Clothing Marketplace,FeastRaid.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις επισκεφθείτε το: www.cypruscomiccon.org και τις επίσημες σελίδες του Cyprus Comic Con στα social media (@cypruscomiccon).