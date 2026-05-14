Η Λεβέντειος Πινακοθήκη παρουσιάζει έκθεση αφιερωμένη στη Νίκη Μαραγκού

Δημοσιεύθηκε 14.05.2026 14:10

Η προσωρινή έκθεση «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου» είναι ένα αφιέρωμα στην σημαντική και πολυσχιδή δημιουργό, της οποίας το έργο εξακολουθεί να εμπνέει και να συνομιλεί με το παρόν.

Η πρώτη έκθεση της Λεβεντείου Πινακοθήκης στη μνήμη της Νίκης Μαραγκού πραγματοποιήθηκε το 2016, μόλις τρία χρόνια μετά τον πρόωρο και αδόκητο θάνατό της στην Αίγυπτο. Σήμερα, στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στη λογοτεχνική και εικαστική της παρακαταθήκη, διοργανώνεται η δεύτερη αφιερωματική έκθεση, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον στη «μεταζωή» του έργου της και στους τρόπους με τους οποίους αυτό συνεχίζει να επηρεάζει σύγχρονους δημιουργούς.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται ο εικαστικός διάλογος ανάμεσα στο έργο της Νίκης Μαραγκού και στη ζωγραφική της Ρόδης Κωνσταντόγλου. Τα έργα παρουσιάζονται παράλληλα, αναδεικνύοντας συγγένειες στη χρήση του χρώματος, στη ζωγραφική γραφή και στη βαθιά ευαισθησία της εικαστικής έκφρασης. Ιδιαίτερα, μια σειρά έργων της Κωνσταντόγλου αντλεί έμπνευση από τη γραφή της Μαραγκού, συνομιλώντας με τα μυθιστορήματά της Γιατρός από τη Βιέννη και Είναι ο πάνθηρας ζωντανός;, καθώς και με το βιογραφικό έργο Η Νίκη σαν φοίνικας της Κλαίρης Μιτσοτάκη.

Νίκη Μαραγκού / Τίγρης / Ακρυλικό σε καμβά / Προσωπική συλλογή Γαβριέλλας Μαραγκού

Ο Στέφανος Στεφανίδης συνθέτει ένα δημιουργικό αφήγημα για τη Νίκη Μαραγκού και το έργο της. Αντλώντας από την προσωπική τους γνωριμία, την προσεγγίζει μέσα από μνήμες και κοινές εμπειρίες, πλάθοντας μια ιστορία όπου η μορφή της ανασυντίθεται μέσα από εικόνες και στιγμές του παρελθόντος και του μέλλοντος. Παράλληλα, η κόρη της δημιουργού, Κατερίνα Ατταλίδου, παρουσιάζει ένα προσωπικό κείμενο-ωδή, αναδεικνύοντας τη μητέρα της ως αστείρευτη πηγή έμπνευσης, της οποίας η δημιουργικότητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τρόπο που ζούσε, ταξίδευε και αντιλαμβανόταν τον κόσμο. Η εικαστικός, επιμελήτρια και εκπαιδευτικός τέχνης Χριστίνα Δάρρα συμβάλλει με ένα σύντομο κείμενο για τη δημιουργική συνέργεια των δύο καλλιτεχνών στον μικρή έκδοση που έχει δημιουργηθεί για την έκθεση.

Ρόδη Κωνσταντόγλου / Ξαπλώστρα, 2025 / Γκουάς σε χαρτί / Συλλογή καλλιτέχνιδας

Η όλη εικαστική προσέγγιση πλαισιώνεται από επιλεγμένα αποσπάσματα από το λογοτεχνικό έργο της Νίκης Μαραγκού, προσφέροντας στο κοινό μια πολυδιάστατη εμπειρία προσέγγισης της δημιουργίας της.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στο Coco_Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Λεβεντείου Πινακοθήκης, επιβεβαιώνει ότι το έργο της Νίκης Μαραγκού παραμένει ζωντανό και διαρκώς επίκαιρο.

To γενικό συντονισμό της έκθεσης είχε η Κατερίνα Στεφανίδου, Διευθύντρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης, ενώ την έκθεση επιμελούνται η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Διευθύντρια του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», και η Στυλιάνα Ιωαννίδου, Βοηθός Επιμελήτρια της Λεβεντείου Πινακοθήκης.

Εγκαίνια έκθεσης: 29 Μάϊου 2026, στις 12:00 , Λεβέντειος Πινακοθήκη

Διάρκεια έκθεσης: 30.05.26 – 31.07.26

Ώρες λειτουργίας Λεβεντείου Πινακοθήκης: Τετάρτη: 10:00-20:00, Πέμπτη-Κυριακή: 10:00-17:00, Δευτέρα, Τρίτη & επίσημες αργίες: Κλειστή

Περισσότερες πληροφορίες: +357 22668838 / info@leventisgallery.org