FALLBACK: Η νέα χορογραφική δουλειά της Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Δημοσιεύθηκε 20.05.2026 11:06

Το FALLBACK, η νέα χορογραφική δουλειά της Διαμάντως Χατζηζαχαρία, παρουσιάζεται τον Ιούνιο σε Λευκωσία και Λεμεσό, εξερευνώντας μέσα από τον ομαδικό χορό τη συλλογικότητα, τη βία, την ευθύνη και το αίσθημα του ανήκειν όταν η σταθερότητα καταρρέει.

Το FALLBACK δημιουργήθηκε μέσα σε έναν διαλυμένο κόσμο ως μια εναλλακτική του αρχικού πλάνου. Ως κάτι στο οποίο μπορείς να στηριχτείς όταν η σταθερότητα καταρρέει.

Το FALLBACK προκύπτει μέσα από την έρευνα μου γύρω από τις δυνατότητες του ομαδικού χορού ως κινητική πρακτική και ως πλαίσιο για τη διερεύνηση της συλλογικότητας. Εξερευνά το πώς μια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με τη βία, πώς διαπραγματεύεται την ευθύνη και πώς επαναπροσδιορίζει το αίσθημα του ανήκειν όταν η “ρωγμή” γεννιέται από μέσα της. Ριζωμένο στην κυπριακή παράδοση, το έργο αντλεί από τη συλλογική μνήμη και τη σωματική γνώση, μετατρέποντάς τες σε ζωντανό υλικό που επανασυντίθεται μέσα από τη σύγχρονη χορογραφία. Το FALLBACK θέτει το ερώτημα: τι απομένει όταν η βεβαιότητα χάνεται, και αν το να ξαναρχίζεις (ή απλώς να συνεχίζεις) είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι.

Δημιουργική ομάδα

Χορογραφία: Διαμάντω Χατζηζαχαρία σε συνεργασία με τις χορεύτριες

Ερμηνεία: Γεωργία Κωνσταντίνου (Κλαρκ), Τζούλη Χαραλαμπίδου, Ελίνα Καρακώστα, Μαρία Σάββα, Τώνια Κυριάκου, Διαμάντω Χατζηζαχαρία

Μουσική: Μάρκος Σουκιούρογλου

Βοηθός Χορογράφου: Μαρίτα Αναστάση

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βασίλης Πετεινάρης

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Ττάκκα

Φωτογραφίες: Αντρέας Νικολάου

Γραφιστικά: Βαγγέλης Αγγελίδης

Θερμές ευχαριστίες στην Στέγη Χορού Λευκωσίας και στον Τεχνοχώρο ΕΘΑΛ.

Η παράσταση χρηματοδοτείται από το χορηγικό πρόγραμμα “ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2026” του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού Κύπρου και είναι μέρος τους πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026.

Πληροφορίες

Λευκωσία

Ημερομηνία: 19 & 20 Ιουνίου 2026

Ώρα: 20.30

Τοποθεσία: Στέγη Χορού Λευκωσίας [Παρθενώνος 25, Άγιος Ανδρέας, 1105, Λευκωσία]

Λεμεσός

Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2026

Ώρα: 19.00

Τοποθεσία: Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ [Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, 3840, Λεμεσός]

Τιμές εισιτηρίων: €12 / €7 (μειωμένο εισιτήριο για χορευτές, φοιτητές, μαθητές και ΑΜΕΑ)

Προπώληση εισιτηρίων: https://buytickets.at/diamantohadjizacharia/2209785