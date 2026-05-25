Only Terrestrial: Τρεις βραδιές Καλλιτεχνικού Φιλμ στο Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 15:15

Η πλατφόρμα Shasha Movies ενεργοποιεί την ταράτσα του μουσείου μέσα από προβολές που εξερευνούν μνήμη, τόπο και συλλογική ταυτότητα

Από την Πέμπτη 28 έως το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, η ταράτσα του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης μετατρέπεται σε film club, φιλοξενώντας ένα τριήμερο πρόγραμμα προβολών καλλιτεχνικού φιλμ και βίντεο από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ελλάδα και την Κύπρο, σε επιμέλεια της Róisín Tapponi, ιδρύτριας της ανεξάρτητης πλατφόρμας Shasha Movies.

Με τίτλο Only Terrestrial, το πρόγραμμα συγκεντρώνει έργα που κινούνται ανάμεσα στο κινηματογραφικό δοκίμιο, το πολιτικό ντοκιμαντέρ και το προσωπικό πορτρέτο, διερευνώντας ζητήματα μνήμης, εκτοπισμού, συλλογικής ταυτότητας και σχέσης με τη γη. Οι ταινίες προσεγγίζουν το τοπίο όχι ως ουδέτερο φόντο αλλά ως φορέα ιστορίας, τραύματος και εμπειρίας, αναδεικνύοντας τρόπους με τους οποίους η εικόνα μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη μαρτυρίας, καταγραφής και αντίστασης.

Η Róisín Tapponi δραστηριοποιείται ως επιμελήτρια κινηματογραφικών προγραμμάτων και συγγραφέας. Το 2020 ίδρυσε τη Shasha Movies, μια διαδικτυακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε καλλιτεχνικά φιλμ και βίντεο από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, με στόχο τη δημιουργία και ενίσχυση ενός πλαισίου προβολής και κυκλοφορίας έργων που συχνά παραμένουν εκτός των κυρίαρχων δικτύων διανομής. Μέσα από μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή έργων, η πλατφόρμα αναδεικνύει διαφορετικές κινηματογραφικές γλώσσες και αφηγήσεις από την περιοχή.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος της έκθεσης «Α Γ Ρ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Η: χώματα / σώματα», σε επιμέλεια της Δρος Έλενας Πάρπα. Μέσα από τη συμμετοχή περισσότερων από πενήντα καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων, η έκθεση εξερευνά τις σχέσεις ανάμεσα στο σώμα, το έδαφος, την εργασία, τη μνήμη και την ιστορία του τόπου. Η έκθεση εντάσσεται στο Πολιτιστικό Πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε διοργάνωση της Κυπριακής Προεδρίας 2026 και του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 20:00 και συνοδεύονται από αγγλικούς υπότιτλους. Οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, 20:00

Same Water (2024, 14’) — Στέλιος Καλλινίκου

states break away (2013–2019, 5’) — Rahme Veziroglu

Ο άγγελος της καταγραφής (2025, 17’) — Δανάη Hώ

Sunlight Vandalism (2018, 8’) — Μαρίνα Ξενοφώντος

Μετά τις προβολές θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση με τους προσκεκλημένους καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, σε συντονισμό της Róisín Tapponi.

Sunlight Vandalism (2018, 8’)

Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, 20:00

Land Listening (2025) — Philip Rizk

Morning Circle (2025, 21’) — Basma al Sharif

No title (2025, 42’) — Ghassan al Shalhab

Land Listening (2025)

Σάββατο 30 Μαΐου 2026, 20:00

Palestinian Identity (1983, 40’) — Kassem Hawal

The Marshes (1976, 45’) — Kassem Hawal

The Marshes (1976, 45’)

Περισσότερες πληροφορίες και περιλήψεις των ταινιών:Only Terrestrial – Shasha Movies Program

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης,

Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία

Τηλ. 22 479600

Ώρες λειτουργίας έκθεσης:

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 10:00–18:00.Πέμπτη: 10:00–20:00