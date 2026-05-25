Με BLKDOG ανοίγει το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου

Δημοσιεύθηκε 25.05.2026 16:10

Η παράσταση σηματοδοτεί την έναρξη της φετινής διοργάνωσης, η οποία έως τις 21 Ιουνίου θα παρουσιάσει συνολικά έξι παραγωγές και επτά παραστάσεις από την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Βέλγιο και τη Φινλανδία.

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, παρουσιάζει το 27ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου, το οποίο ανοίγει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 20:30 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό με την πολυβραβευμένη παράσταση BLKDOG του χορογράφου Botis Seva και της ομάδας Far From The Norm από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μετά το τέλος της παράστασης, στις 21:30, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει τη βραδιά στο υπαίθριο μπαρ του Θεάτρου Ριάλτο, στο opening party του Φεστιβάλ, με μουσική από τη DJ Χριστίνα Παπακυριάκου, σε μια ατμόσφαιρα που εγκαινιάζει επίσημα τη φετινή διοργάνωση του 27ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Κύπρου.

Το BLKDOG αποτελεί ένα αιχμηρό και βαθιά ποιητικό σχόλιο του Botis Seva πάνω στη συναισθηματική εμπειρία των νέων ανθρώπων σε έναν κόσμο που δεν έχει σχεδιαστεί για αυτούς. Μια έντονα σωματική hip-hop χορευτική παράσταση, το έργο εξερευνά τη λεπτή και συχνά βίαιη σχέση ανάμεσα στην αυτοανακάλυψη και την αυτοκαταστροφή.

Αντλώντας από προσωπικά βιώματα, μνήμες της παιδικής ηλικίας και τραύματα της ενήλικης ζωής, ο Seva δημιουργεί ένα λαβύρινθο μνήμης όπου η κίνηση λειτουργεί ως γλώσσα για όσα δεν μπορούν να ειπωθούν. Η καλλιτεχνική του διαδρομή, με ρίζες στη hip-hop κουλτούρα και τη ραπ σκηνή, εξελίχθηκε μέσα από τον χορό ως μέσο έκφρασης και εκτόνωσης, με έντονη αναφορά σε προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσα από τη συλλογική διαδικασία της ομάδας Far From The Norm, που δημιουργήθηκε σε youth club στο Dagenham του Λονδίνου ως πεδίο πειραματισμού και ανταλλαγής κινησιολογικών γλωσσών. Η συλλογική αυτή βάση παραμένει κεντρική στη δραματουργία, καθώς οι ερμηνευτές φέρουν επί σκηνής τις δικές τους εμπειρίες.

Στη σημερινή του μορφή, το BLKDOG έχει εξελιχθεί από την αρχική εκδοχή του 2018, αποκτώντας μεγαλύτερη συναισθηματική πολυπλοκότητα και ισορροπία ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως της μνήμης, με έμφαση στον τρόπο που η παιδική εμπειρία διαμορφώνει την ενήλικη ταυτότητα.

Η παράσταση δομείται ως ρυθμικό, αποσπασματικό ταξίδι μνήμης, όπου η μουσική του Torben Sylvest, οι φωτισμοί του Tom Visser και τα κοστούμια του Ryan Dawson-Laight συνθέτουν ένα έντονα ατμοσφαιρικό σκηνικό περιβάλλον.

Χωρίς γραμμική αφήγηση, το έργο λειτουργεί ως εμπειρία όπου κάθε θεατής καλείται να αποκωδικοποιήσει εικόνες, μνήμες και συναισθηματικά θραύσματα, διαμορφώνοντας τη δική του ανάγνωση.

Ο Botis Seva, μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης χορογραφίας, έχει διακριθεί διεθνώς, μεταξύ άλλων με το Olivier Award (2019) και το CHANEL Next Prize (2022).

Όπως σημειώνει ο Graham Watts:

«Ο Seva είναι ένας χορογράφος που χαράζει μια νέα κατεύθυνση στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του βρετανικού σύγχρονου χορού».

Σκηνοθεσία & Χορογραφία: Botis Seva

Μουσική: Torben Sylvest

Σχεδιασμός φωτισμού: Tom Visser

Σχεδιασμός κοστουμιών: Ryan Dawson-Laight

Ερμηνεία: Far From The Norm, Sebastian Harry, Penelope Klamert, Margaux Pourpoint, Corey Owens, Victoria Shulungu, Larissa Koopman

Εκτελεστικός παραγωγός: Lee Griffiths

Παραγωγός: Gabija Cepelyte

Επικεφαλής παραγωγής: Andy Downie (Velocet)

Διεύθυνση παραγωγής & επανασχεδιασμός φωτισμού: Chris Burr, Seth Rook Williams

Υπεύθυνοι περιοδείας: Ciara Lynch

Κατασκευή κοστουμιών: Jordan Goertz, Julie Sayers, Kelsey Vickery, Kingsley Hall, Lou Petty, Rosie Whiting

Ηχοληψία (μίξη): Pär Carlsson

Υπεύθυνος προβών (Έρευνα & Ανάπτυξη): Ekin Bernay

Με τη συμβολή των καλλιτεχνών: Charlotte Clark, Clarissa Shulungu, Ezra Owen, Isaac Ouro-Gnao, Savanah Anais Rowe, Shiloh Seva, Tyrone Isaac-Stuart

Συμπαραγωγή: Far From The Norm, Norrlandsoperan και Sadler’s Wells

Με τη στήριξη: Arts Council England, Kingston University, Laban Theatre, Siobhan Davies Dance, UEL Dance: Urban Practice Department

Ιστοσελίδα: www.farfromthenorm.com / www.blkdog.co.uk

Διάρκεια: 65'

Περιορισμός ηλικίας: 16+

Προειδοποίηση περιεχομένου: Το BLKDOG περιλαμβάνει δυνατή μουσική, ήχους πυροβολισμών, καπνό και αφαιρετικές απεικονίσεις βιασμού, βίας και κατάθλιψης.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ συνεχίζεται με τις παραστάσεις, όλες με έναρξη στις 20:30:

3 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο THE BARBARIAN NIGHTS – Hervé Koubi (Γαλλία)

10 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο SIRENS – Ermira Goro (Ελλάδα)

13 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο

15 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας ODE – Έλενα Αντωνίου (Κύπρος)

18 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο THE DOG DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens (Βέλγιο)

21 Ιουνίου | Θέατρο Ριάλτο TEMPO – Kalle Nio & Fernando Melo (Φινλανδία)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισιτήριο: €10 για κάθε παράσταση

E-ticket: https://rialto.interticket.com/programseries/ccdf27-20

Ταμείο: 77 77 77 45 (Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 -15:00)

* Δωρεάν είσοδος για μαθητές, φοιτητές, στρατιώτες, συνταξιούχους, ΑμεΑ και επαγγελματίες στον τομέα του χορού.