Επιστρέφει το παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου του P.A.W.S

Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 13:05

Νέα και μεταχειρισμένα βιβλία θα πωλούνται από 1 μέχρι 5 ευρώ και όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του συνδέσμου για τα ιατρικά και άλλα έξοδα των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται υπό την προστασία του P.A.W.S.

Ο εθελοντικός φιλοζωικός σύνδεσμος P.A.W.S. (Protecting Animals Without Shelter) σε συνεργασία με το «Υφαντουργείο» διοργανώνει για ακόμη μία φορά το παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 11.00 μέχρι τις 17.00 - μετά, όπως σημειώνεται στο δελτίο του P.A.W.S, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Pride για την πορεία] και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, από τις 11.00 μέχρι τις 18:00.

Εάν έχετε βιβλία για να δωρίσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99769011.

Πληροφορίες

Παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου από το P.A.W.S

Ημερομηνίες: Σάββατο & Κυριακή 6-7 Ιουνίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 11.00-18.00

Τοποθεσία: Υφαντουργείο «TheWorkplace»