Δημοσιεύθηκε 27.05.2026 13:05
Επιστρέφει το παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου του P.A.W.S

Ο εθελοντικός φιλοζωικός σύνδεσμος P.A.W.S. (Protecting Animals Without Shelter) σε συνεργασία με το «Υφαντουργείο» διοργανώνει για ακόμη μία φορά το παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, από τις 11.00 μέχρι τις 17.00 - μετά, όπως σημειώνεται στο δελτίο του P.A.W.S, θα βρεθούμε όλοι μαζί στο Pride για την πορεία] και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, από τις 11.00 μέχρι τις 18:00.

Νέα και μεταχειρισμένα βιβλία θα πωλούνται από 1 μέχρι 5 ευρώ και όλα τα έσοδα θα δοθούν για την ενίσχυση του συνδέσμου για τα ιατρικά και άλλα έξοδα των αδέσποτων ζώων που βρίσκονται υπό την προστασία του P.A.W.S.

Εάν έχετε βιβλία για να δωρίσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99769011.

 

Πληροφορίες

Παζαράκι μεταχειρισμένου βιβλίου από το P.A.W.S

Ημερομηνίες: Σάββατο & Κυριακή 6-7 Ιουνίου 2026

Ώρες διεξαγωγής: 11.00-18.00

Τοποθεσία: Υφαντουργείο «TheWorkplace»

