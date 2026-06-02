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«Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» : Επιπρόσθετες θέσεις στις τρεις τελευταίες παραστάσεις στη Λευκωσία
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 11:55
«Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» : Επιπρόσθετες θέσεις στις τρεις τελευταίες παραστάσεις στη Λευκωσία

Ακολουθεί περιοδέια σε Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο

Ο Άλαν Τούρινγκ, μια εκκεντρική διάνοια, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη νίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έσπασε τον πολυσύνθετο Γερμανικό κώδικα Enigma, επιτρέποντας στις συμμαχικές δυνάμεις να προβλέπουν τα σχέδια των Γερμανών. Εφόσον η δουλειά του κατατάχθηκε ως άκρως απόρρητη για χρόνια μετά τον πόλεμο, κανείς δεν ήξερε πόσα του οφείλονταν όταν δικάστηκε επειδή έσπασε έναν άλλο κώδικα – το ταμπού της ομοφυλοφιλίας. Ο Τούρινγκ, ο πατέρας της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, καταδικάστηκε για ασελγή συμπεριφορά και υποχρεώθηκε να υποστεί ορμονοθεραπεία. Το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» μάς παρουσιάζει ποιος ήταν, τί του συνέβη και γιατί…

Η Alpha Square, πιστή σε ένα ρεπερτόριο που αναδεικνύει δραματικές στιγμές από την ιστορία της ανθρωπότητας, παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Hugh Whitemore, βασισμένο στο βιβλίο του Andrew Hodges «Alan Turing: The Enigma», σε μετάφραση Ανδρέα Αραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Ο Derek Jacobi υποδύθηκε τον Τούρινγκ στην πρεμιέρα του έργου το 1986 στο West End, και αργότερα στο Broadway.

Παίζουν οι Ανδρέας Αραούζος, Βαρνάβας Κυριαζής, Λένια Σορόκου, Θανάσης Δρακόπουλος, Μαρίλια Χαριδήμου, Εύρος Βασιλείου και Σταύρος Δημόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη η Χριστίνα Ψαρά. Με σκηνικά του Γιώργου Γιάννου, κοστούμια της Ρέας Ολυμπίου, πρωτότυπη μουσική Δημήτρη Ζαχαρίου και σχεδιασμό φωτισμού Νίκου Μυλωνά, θα παρακολουθήσουμε τη ζωή αυτής της αδικημένης διάνοιας, στην οποία η ανθρωπότητα χρωστάει τόσα πολλά, και στην οποία η Βρετανική Κυβέρνηση εξέδωσε απολογία μετά θάνατον, ενώ αργότερα έλαβε βασιλική χάρη από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Λευκωσία 

Τελευταίες παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στις 8.30 μμ

Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο Αραδίππου, Σάββατο, 6 Ιουνίου, στις 8.30 μμ

Λεμεσός: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 8.00 μμ

Πάφος: Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 8.00 μμ

Εισιτήρια: ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier

Tags

ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΑΤΖΕΝΤΑ
τελευταίες παραστάσεις
ALPHA SQUARE
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