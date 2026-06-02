Παρουσίαση του βιβλίου «ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» με τον Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη σε Λεμεσό και Λευκωσία

Δημοσιεύθηκε 02.06.2026 14:20

Οι Εκδόσεις Τεχνοδρόμιον υποδέχονται τον μεγάλο Θεσσαλονικιό συγγραφέα Γαβριήλ Νικολάου Πεντζίκη, και σας προσκαλούν στη διπλή παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ», στη Λεμεσό, στο Κέντρο Λόγου & Τεχνών Τεχνοδρόμιο, στις 7 Ιουνίου 2026, και στη Λευκωσία, στο Βιβλιοπωλείο-Καφεαναγνωστήριο Έρμα, στις 10 Ιουνίου 2026. Και οι δύο εκδηλώσεις αρχίζουν στις 19:00.

Ο συγγραφέας θα συζητήσει με τον επιμελητή του βιβλίου Κυριάκο Μαργαρίτη για την πνευματική κληρονομιά του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη, για την πρόσληψη του πατρώου έργου από τον σύγχρονο αναγνώστη, αλλά και για τη δική του περιπέτεια στην τέχνη του μυθιστορήματος, και θα δεχτεί ερωτήσεις εφ’ όλης της ύλης από το κοινό – τις οποίες θα απαντήσει υπαινικτικά, πλαισιωμένος από ορχήστρα νυκτών εγχόρδων, μπαλέτο και πολυμελή μυστικό θίασο. Τη διπλή αυτή εκδήλωση, που δεν αποκλείεται να αποδειχθεί εξίσου συλλεκτική με το ίδιο το βιβλίο, θα συντονίζει η εκδότρια Κατερίνα Βοσκαρίδου.

Με την εκδήλωση αυτή ξεκινά η δράση Κοινωνία του Βιβλίου 2026 που φέτος πραγματέυεται την έννοια της ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ, "Συν-ομιλίες Συγγραφέων- Γενεών - Τεχνών".

Προϋπόθεση η συμμετοχή της κοινότητας των λογοτεχνών και του κοινού, όπως πάντα. Τόσο για αυτήν αλλά και για όσα ωραία θα ακολουθήσουν με συναντήσεις συγγραφέων και διάθεση πειραματισμών.

Στην πρώτη αυτή εκδήλωση επιχειρούμε παράλληλα μια πρώτη γενεαλογική χαρτογράφηση στην εξέλιξη συγκεκριμένων τεχνικών και μια συζήτηση για την έννοια της λογοτεχνικής κληρονομιάς: τι μεταβιβάζεται, τι μετασχηματίζεται, τι διακόπτεται;

Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλέφωνο 99526772.

www.technodromio.org

Ὁ Γαβριὴλ Νικολάου Πεντζίκης γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1952. Σπούδασε βυζαντινὴ καὶ νεοελληνικὴ φιλολογία· μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὸν χῶρο τῆς συγκριτικῆς γραμματολογίας παρέμειναν ἀνολοκλήρωτες. Ἐργάστηκε ὡς διορθωτὴς δοκιμίων, ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων, μεταφραστὴς καὶ λεξικογράφος. Ὑπηρέτησε τὴ θητεία του στὴν Πολεμικὴ Ἀεροπορία. Ἐκπαιδεύτηκε στὴ διερμηνεία συνεδρίων καὶ ἐργάστηκε ὡς διερμηνέας, ἀρχικὰ ὡς ὑπάλληλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ κατόπιν ὡς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας. Ἔχει μεταφράσει Τσέστερτον, Σουΐφτ, Ἔρικ Ἄμπλερ, τόμους τοῦ Νέου Συναξαριστῆ, κι ἔχει συγγράψει δίτομο ταξιδιωτικὸ καὶ προσκυνηματικὸ Ὁδηγὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Γράφει τὴν τρίοδο Τὸ Βυζάντιο ἔχει ρεπό (Βιβλίο Πρῶτο, 2013· Βιβλίο Δεύτερο, 2015· Ὠξύρρυγχα καὶ Ἀπόκρυφα – Τὰ χαμένα κεφάλαια τοῦ Δεύτερου Βιβλίου, 2015) καὶ ἐπιμελεῖται συστηματικὰ τὸ συγγραφικὸ καὶ εἰκαστικὸ ἔργο τοῦ πατέρα του.

Ο Κυριάκος Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Πάφο το 1982. Το 1996 δημοσίευσε σε τοπική εφημερίδα το μυθιστόρημα επιφυλλίδων Ο Γιωρκής ο Καρπασίτης, που κυκλοφόρησε σε μορφή βιβλίου το 1998. Το 2014 έγραψε το μυθιστόρημα Κρόνακα (Ίκαρος 2017) με το οποίο κλείνει η πρώτη συγγραφική του εποχή. Έκτοτε συντάσσει ένα πολύτομο έργο με γενικό τίτλο Νέα Κρόνακα, που απαρτίζεται από έντεκα τριλογίες. Η πρώτη περιέχει τα μυθιστορήματα Εννέα, Σαμψών και Συμβάν 74, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ίκαρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία τίμησε το Συμβάν 74 με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος. Παράλληλα, αναπτύσσει μια σειρά από αφηγηματικά δοκίμια, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός, με πιο πρόσφατο την Επισκίαση Χάριτος (2026), Ο Καραγκιόζης του Χριστόδουλου Αντωνιάδη Πάφιου.