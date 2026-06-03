«Η λογοτεχνία στην πόλη» | Βραδιά λογοτεχνικής ανάγνωσης από το Βιβλιοτρόπιο

Δημοσιεύθηκε 03.06.2026 10:05

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να αναγνώσει πεζό κείμενο μικρής έκτασης ενός αγαπημένου του/της λογοτέχνη μέγιστης διάρκειας τριών λεπτών ή μέχρι δύο ποιήματα.

Το Βιβλιοτρόπιο και το Κέντρο Λόγου και Τεχνών Τεχνοδρόμιο συνδιοργανώνουν για δέκατη συνεχή χρονιά την βραδιά λογοτεχνικής ανάγνωσης, με τίτλο «Η λογοτεχνία στην πόλη», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, στις 20.00, στο προαύλιο της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να αναγνώσει πεζό κείμενο μικρής έκτασης ενός αγαπημένου του/της λογοτέχνη μέγιστης διάρκειας τριών λεπτών ή μέχρι δύο ποιήματα, η συνολική διάρκεια των οποίων και πάλι δεν πρέπει να ξεπερνά τα τρία λεπτά. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται με την αποστολή των κειμένων (να δηλώνονται οι τίτλοι και οι συγγραφείς ή ποιητές/τριες) τα οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διαβάσει.

Συμμετέχουν οι μουσικοί Γιώργος Ιωάννου και Αντώνης Πολυκάρπου.

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στους Παντελή Μάκη 99 667599 και Κατερίνα Βοσκαρίδου 99 526772 ή στο email: pmakis@cytanet.com.cy

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος ώστε να διασφαλιστεί η προγραμματισμένη διάρκεια. Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που για πρώτη φορά εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν, όπως και σε άτομα που δεν συμμετείχαν στην περσινή «Λογοτεχνία στην πόλη».

Πληροφορίες

«Η λογοτεχνία στην πόλη»

Ημερομηνία: Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026

Ώρα: 20.00

Τοποθεσία: Προαύλιο Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Λεμεσού

Όσοι επιθυμούν απλώς να παρακολουθήσουν την εκδήλωση είναι ευπρόσδεκτοι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά.

Διοργανωτές:

Υποστηρικτές: Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού, AcuteAdvisory Services, mpec(Engineering Consultants), Wunderart Productions, Βιβλιοπωλεία Κ.Π. Κυριάκου.